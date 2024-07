Tuż przed finałem "Love Island 6" wybuchła afera pomiędzy Paulą a Patrykiem. Uczestnik miał pojawić się na urodzinach programowej partnerki, jednak bardzo szybko okazało się, że nie jest tam mile widziany. "Trochę Paula z nami pograła" - mówił nawet Paweł, którego wystawiła tuż po Casa Amor. Okazuje się jednak, że Patryk nie zamierza rozpaczać po ostatniej relacji, a w dodatku zaangażował się w nową! Opublikował w sieci wymowne zdjęcia z Natalią, a te nie pozostawiają już żadnych wątpliwości.

Finał "Love Island 6" już za nami - ostatni sezon przyniósł wiele niespodzianek i zwrotów akcji. Zakończenie miłosnego show Polsatu nie oznacza jednak końca emocji. Tuż przed wielkim finałem wybuchła afera pomiędzy Patrykiem a Paulą, którzy nie spędzili urodzin uczestniczki wspólnie. Jeszcze tego samego wieczoru, Patryk zamiast do Pauli udał się do Natalii. Internauci pisali prześmiewczo, że bardzo szybko zaopiekowała się kolegą z programu. Rozstanie Pauli i Patryka z "Love Island", nie obyło się bez publicznego "prania brudów". Teraz okazuje się, że uczestnik jest już w nowym związku. Natalia i Patryk z "Love Island" są parą a na potwierdzenie swojego związku opublikowali zdjęcia, na którym namiętnie się całują:

Zobacz także: "Love Island 6": Wiktoria i Sebastian komentują wygraną Sashy i Angeliny! Zdradzają też, czy razem zamieszkają!

Przyjaciele Natalii i Patryka z "Love Island" nie pozostawili tego bez komentarza:

Fani zauważyli, że ostatecznie Patryk powinien być wdzięczny Pauli za to, że nie chciała kontynuować z nim relacji, dzięki czemu mógł zbliżyć się do Natalii:

Zobacz także

W sumie... Powinieneś być trochę Pauli wdzięczny za to jak się to potoczyło. Przynajmniej odnalazłeś swoje szczęście ;)

Patryk z "Love Island" nie pozostał bierny wobec tego komentarza i odpowiedział:

Zobacz także: "Love Island": Josie pochwaliła się nową fryzurą! "Kocham moje nowe włosy"

Fani "Love Island" cieszą się, że Natalia i Patryk są w związku i nie szczędzą im miłych słów:

- Pasujecie do siebie ????❤️

- Piękna z Was para ???? Dużo szczęścia i miłości ????

- #przeparowanie ????????

- Przynajmniej jesteś z dziewczyna, która wie, czego chce. Powodzenia????

- Życie jest pełne niespodzianek, zwrotów akcji i możemy spodziewać się niespodziewanego. Najlepiej to co było w "Love Island" odciąć gruuuuba fajna kreska (bo w sumie ludzie i przeżycia warte zapamiętania) i zacząć pisać nowa książkę, która będzie zawierać ciekawe historie, wspólne plany i marzenia. I tego wam życzę, by ta cała wasza opowieść skończyła się happy endem, bo tak fajnych ludzi, szukających miłości i dających uśmiech dawno nie widziałam w programie :) ❤️