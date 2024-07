Do finału 6. edycji "Love Island" pozostał tydzień, a tymczasem nie cichną kontrowersje dotyczące nie tylko uczestników na "Wyspie miłości", ale również tych, którzy już odeszli z programu. Największe emocje wzbudza Daniel, który, będąc w "Love Island" przesyłał wiadomości, które oznaczał literą "T". Internauci szybko odkryli, że chodzi o jego poprzednią partnerkę, a teraz Daniel sam przyznał, że po programie planował z Tay ślub...

Daniel z "Love Island" 6, po aferze z tajemniczymi wiadomościami, sam zdecydował się opuścić "Wyspę miłości", a wraz z nim odeszła Natalia, która uwierzyła w jego słowa i nie ukrywała, że chciałaby kontynuować ich relację po programie. Internauci już wtedy mieli wątpliwości, czy postąpiła słusznie, a niektórzy wprost sugerowali, że nie zauważa tzw. "czerwonych lampek".

Daniel tłumaczył się wtedy, że litera "T" to obietnica złożona byłej dziewczynie, na potwierdzenie łączących ich wcześniej uczuć. Fani "Love Island" nie uwierzyli jednak w te tłumaczenia, a teraz Daniel przyznał, że idąc do programu był związany z Tay i powiedział jej nawet, że zostanie jego żoną, jeśli przetrwają program.

Literka T oznaczała po prostu skrót jej imienia - Tay. Gdy wylądowałem w Maladze, wysłałem filmik do Tay, mówiłem, że ją jeszcze kocham i że zostanie, w ogóle, moją żoną. My generalnie bardzo dużo przeszliśmy w życiu jako para i myślałem wtedy, że jeśli przetrwamy jeszcze to moje pójście do programu, to już na pewno będzie moją żoną. - powiedział Daniel w relacji na Instastory.

Internauci są oburzeni zachowaniem uczestnika i mają nadzieję, że Natalia nie będzie chciała angażować się w relację z Danielem, znając prawdę i wiedząc, że nie był od początku szczery:

No i wszystko jasne, Daniel przyznał na story że będąc w programie wciąż miał jakiś uczucia do Tay i mieszkał z nią do samego końca zanim poszedł do programu. Jeśli nawet wszedł jako singiel, to co to zmienia skoro wciąż miał w sercu jeszcze ta Brazyljkę i czy taki facet idzie do LI by szukać zaraz innej, nowej miłości? No nie, to tak nie działa. Możecie z resztą wejść na jego story i posłuchać a Natalia @veneloo mam nadzieję że jego już skreśliła na dobre