Jak wynika z zapowiedzi dzisiejszego odcinka "Love Island" Zuza i Jarek postanowili się rozstać. To zaskakujący ruch z ich strony, ponieważ do końca sezonu zostały zaledwie 4 dni i nie jest możliwe, aby mogli sparować się z kimś innym z willi. Jak dokładnie do tego doszło? Zobaczcie!

Reklama

Zuza i Jarek z "Love Island" nie są już parą?

Finał tegorocznej edycji "Love Island" odbędzie się w najbliższą niedzielę. Czasu jest już coraz mniej, a fani programu, póki co nie mogą zdecydować- kto najbardziej zasługuje na zwycięstwo. Są za to pewni, że z programu "Love Island" powinni odpaść Dan i Mateusz, ponieważ zdaniem internautów panowie naciągają swoje uczucia i nie zasługują na finał miłosnego formatu. Niedawno również z willi odeszła jedna z najmocniejszych par tego sezonu, czyli Nicole i Mateusz, którzy złamali regulamin, ponieważ przed wejściem do programu rozmawiali i umówili się, że będą ze sobą w parze. W ostatnim tygodniu z programem pożegnało się kilka par, a emocje wciąż rosną!

Instagram @loveislandwyspamilosci

Co ciekawe, fani programu "Love Island" dużą uwagę skupiają na relacji Zuzy i Jarka, którzy są ze sobą od początku trwania edycji i wydawać by się mogło, że zbudowali silną więź. W ostatnich dniach uczestniczka miała pewne wątpliwości co do swojego wybranka, a zapowiedź kolejnego odcinka nie jest najlepszą prognozą dla tej pary. Mianowicie w zajawce słychać Jarka, który informuje pozostałe wyspiątka, że nie jest już w parze z Zuzą:

Nie jesteśmy już w parze razem ze sobą - mówi Jarek.

Fani w komentarzach nie mogą uwierzyć i są niemalże pewni, że zdanie jest wyciągnięte z kontekstu, a dalsza myśl Jarka i Zuzy jest taka, że zostali oficjalną para i są w związku.

Zobacz także

Nie jesteśmy w parze, jesteśmy w związku - spekulują fani Love Island.

Na przestrzeni całego sezonu Zuza Jarek dostarczyli nam fajnej historii relacji, ze śmiechem, łzami, romantyzmem. Ta para ma po prostu jakaś historię i swoje już musieli skonfrontować między sobą i tak wyszli na prostą. Dla tego przykładu z relacji górala Asi tak naprawdę odkąd skończyły się dramy między nimi do połowy sezonu, to od tego momentu oprócz przeparowań nie wiedzieliśmy praktycznie żadnych interakcji między nimi w cztery oczy. Oceniam to co nam pokazują a na podstawie tego wolę widzieć parę której historię znam i ewoluowała - czytamy.

A Wy kogo widzicie w finale show?

Reklama

Zobacz także: Zuza z "Love Island" tuż przed finałem opuści program? Polały się łzy

Mat. pras.