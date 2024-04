Ta dwójka poznała się w siódmej edycji miłosnego formatu "Love Island". Wówczas Kamil i Marta przeszli długą drogę ku sobie. Mimo tego nie wszyscy dawali im szansę na powodzenie. Tymczasem okazuje się, że zakochani mają prawdziwe powody do radości i dumy. O co chodzi? Koniecznie sami zobaczcie!

"Love Island": Kamil i Marta mają powody do radości

Fani matrymonialnego, popularnego formatu "Love Island" nie mogą narzekać na nudę. W końcu na szklanym ekranie możemy śledzić kolejną, kontrowersyjną edycję show. Dziewiąty sezon jest obfity w liczne niespodzianki, zmiany i uczestników, którzy przyszli do show nie tylko po miłość, ale także po przygodę, pieniądze i karierę - pewnie właśnie dlatego nie spoczywają na laurach, a w każdym kolejnym odcinku zaskakują nas swoimi zachowaniami. Ostatnio fani gorzko ocenili zachowanie Wiktorii z "Love Island". Tymczasem okazuje się, że u weteranów z Wyspy Miłości jest znacznie spokojniej.

Niestety na palcach jednej ręki możemy policzyć pary, które przetrwały próbę czasu i po zakończeniu show nadal tworzą udane związki. Jednak znalazło się kilka takich perełek. Co więcej, jak się okazuje, u zakochanych wszystko przebiega pomyślnie. Ostatnio finaliści "Love Island" ogłosili szczęśliwą nowinę. Wówczas okazało się, że Sebastian i Wiktoria świętują 1,5 roku w szczęśliwym związku. Jak się okazuje, ci nie są jedynymi. Teraz przyszła także pora na Kamila i Martę, których doskonale znamy z siódmej edycji show.

Uczestnicy poznawali się na naszych oczach. Wówczas Kamil związany był z Julią. Jednak to Marta zawróciła mu w głowie na tyle, że nie tyko doszedł z nią do wielkiego finału, ale zbudował związek także poza show. Jak się okazuje, ta dwójka do dzisiaj udowadnia, że prawdziwą miłość można poznać nawet w "Love Island", Ci właśnie świętują... pierwszą rocznicę związku! Z tej okazji opublikowali zdjęcie - to sprzed roku oraz obecne.

Po powrocie z Love Island vs rok później w tym samym miejscu razem

Trzeba przyznać - uroczo! Gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnych lat miłości!

