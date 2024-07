Finał 6. edycji "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem na "Wyspie miłości" afera za aferą! Po kontrowersjach związanych z Danielem i Natalią oraz Kubą i Weroniką, emocje wśród widzów wywołują też Sara i Kamil. Co wydarzyło się między Wero i Kubą? Uczestniczka jest w stanie wybaczyć kłamstwa?

Atmosfera w "Love Island" jest naprawdę napięta! Relacja między Kubą a Weroniką, po ujawnieniu jego zachowania w Casa Amor i kłamstwach związanych z chorobą, wisiała na włosku. Ostatecznie Weronika zdecydowała się dać Kubie jeszcze jedną szansę i nie ukrywa, że wierzy w ich uczucie:

Weronika nie ukrywała, że jest jej żal Kuby i choć powiedziała wprost, że nie zasługuje na jej łzy, to prawie cały dzień płakała:

Jest mi go żal, jest mi go szkoda. Widzę, że on chce lepiej. Każdy ma prawo popełniać błędy, ale już nie wiem jak się zachować w takiej sytuacji.

Kuba po kilku rozmowach z Weroniką zdecydował się znów ją przeprosić i zapewnił, że jego uczucia do niej się nie zmieniły:

Internauci nie ukrywają, że są zaskoczeni decyzją Weroniki i piszą wprost:

Jeśli Weronika w cudzysłowie wybaczy Kubie to o czym to będzie świadczyło? o parciu na finał i kasę

To już jest męczące… ledwo miesiąc nie minął, a ona wyje, jakby co najmniej wdową została

Emocje internautów wzbudziła też sytuacja między Sarą a Kamilem. Uczestniczka po ich rozmowie po raz kolejny przeprosiła swojego partnera, a Kamil bez ogródek wyznał, że uwielbia, kiedy Sara go przeprasza. Internauci sugerują, że mężczyzna wymusza je na Sarze i piszą wprost, że ich relacja może nie dotrwać do finału:

On umie obrócić kota ogonem i już cyk - Sara przeprasza. Niech odpadną, proszę.

Kamil podporządkował sobie Sarę. Kolejny raz go przeprasza. I za co? Za to, że powiedziała co myśli.

Ja chce wierzyć ze ona go toleruje, żeby wygrać i zgarnąć cały hajs

Tylko czekałam, kiedy znowu go przeprosi i... doczekałam się????Masakra