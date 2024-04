Zwiastun najnowszego odcinka "Love Island" mocno zaniepokoił fanów programu. Internauci obawiają się, że Jarek zrezygnuje z udziału w randkowym show tuż przed wielkim finałem. Po zapowiedzi kolejnej odsłony randkowego hitu Telewizyjnej Czwórki w sieci zawrzało, a fani nie ukrywają złości.

Jarek zrezygnuje z udziału w "Love Island"?

Wielki finał "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, która para wygra randkowe show prowadzone przez Karolinę Gilon. Do tej pory wydawało się, że jedną z najsilniejszych par, które znajdą się w finale tworzą Zuza i Jarek. Fani programu mocno im kibicują i wierzą, że ich relacja ma szansę przetrwać. Niestety, w miniony czwartek doszło do sprzeczki pomiędzy Zuzą a Jarkiem, a pozostali uczestnicy zaczęli mówić Jarkowi, że ich zdaniem jego związek z Zuzą nie ma przyszłości i powinien zastanowić się, czy warto go kontynuować. Te słowa mocno oburzyły Jarka i fanów "Love Island", którzy uważają, że pozostali uczestnicy chcą się pozbyć konkurencji. Niestety, teraz w zwiastunie nowego odcinka pojawiła się niepokojąca scena, w której Jarek zaskakuje słowami.

Fajnie było was poznać. Dziękuję wam wszystkim mówi Jarek, a pozostali uczestnicy są wyraźnie zszokowani.

Internauci nie ukrywają oburzenia i mają nadzieję, że Jarek nie odejdzie z programu.

Jeżeli Jarek z Zuza wyjdą to możecie odwoływać finał

Jak Jarek odchodzi to ja już nie oglądam

Produkcja!!! Proszę pokazać komentarze Zuzi i Jarkowi ile mają wsparcia. Niech się nie poddają!!! Są najbardziej normalną parą!!! Przez tyle czasu szacunek do siebie na najwyższym poziomie!!! komentują fani programu.

Myślicie, że Jarek naprawdę odejdzie z "Love Island" tuż przed finałem? Zobaczcie zwiastun dzisiejszego odcinka!

