Już za kilka dni oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy bohaterów 10. edycji "Rolnik szuka żony". Przypomnijmy, że wielki finał show zostanie wyemitowany już w najbliższą niedzielę o godzinie 21:30. Tymczasem Sara tuż przed finałem programu postanowiła pochwalić się nagraniem, na którym widzimy ją pełną uśmiechu i radości. Czyżby była to zasługa Artura? Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Sara szykuje dla fanów niespodziankę!

"Rolnik szuka żony": Sara pochwaliła się swoim szczęściem tuż przed finałem programu

Sara z "Rolnik szuka żony 10" błyskawicznie zdobyła ogromną sympatię fanów programu. Jej relacji z Arturem kibicuje tysiące widzów show, którzy mają nadzieję, że w finale "Rolnika" będą podziwiać szczęśliwy związek tej dwójki. Zanim jednak oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy tej pary, to już teraz możemy zobaczyć, że Sara przed finałem programu jest w naprawdę doskonałym nastroju!

Instagram/sjaqb

Sara pochwaliła się swoim szczęściem na InstaStories. Kandydatka Artura z "Rolnika" zaskoczyła fanów relacją zza kulis sesji zdjęciowej, którą sama sobie wykonywała! W jej dłoni widzimy bowiem pilocik Bluetooth, który pozwala na bezprzewodowe wykonywanie zdjęć. Swoją instagramową relację opatrzyła zaś podpisem:

Efekty wkrótce

Instagram/sjaqb

Myślicie, że Sara szykuje niespodziankę na finał "Rolnik szuka żony 10" w postaci nowych zdjęć? I kto wie, być może na sesji gdzieś jest też Artur, ale jak wiadomo, do momentu emisji ostatniego odcinka programu bohaterowie nie mogą pokazywać się razem ani zdradzać, co dziś u nich słychać. My oczywiście mamy nadzieję, że już w niedzielę zobaczymy tak szczęśliwą Sarę u boku Artura! Oby ta radosna sesja zwiastowała właśnie takie pozytywne zakończenie.

Instagram/sjaqb