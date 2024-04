Po ostatnim odcinku "Love Island" wybuchło niemałe zamieszanie. Musiała interweniować Karolina Gilon. Wygląda na to, że będzie naprawdę nieprzyjemnie:

Wielki finał "Love Island" już 14. kwietnia. Trzeba przyznać, że w tej edycji nie brakuje emocji, a uczestnicy nieźle podpadli widzom. Szczególnie obrywało się Danowi, Adrianowi i Oliwii. Wygląda jednak na to, że droga do finału nie będzie cukierkowa dla wszystkich par, które do tej pory przetrwały w programie. Zapowiedź najbliższego odcinka, w którym pary spotkają się w kręgu ognia i będą musiały pożegnać jeden duet wywołała niemałe zamieszanie. Wszystko przez fakt, że musiała interweniować Karolina Gilon:

Słowa dopowiadane przez lektora "Love Island" nie pozostawiają wątpliwości, że sprawa jest poważna:

Fani "Love Island" domyślają się, że może chodzić o Nicole i Mateusza i fakt, że znali się przed programem. Para miała poznać się m. in. podczas szybkich randek w kontrowersyjnym formacie Goats.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym, że ma chodzić tylko o "znajomość" przed "Love Island". Przypominają nieuważnym fanom, że Mateusz nie trzymał tego w tajemnicy, że zna Nicole i powiedział to niemalże od razu po tym, jak dołączyła do "Wyspy Miłości":

Poza tym to byłby nie jedyny przypadek, w którym w "Love Island" spotykają się uczestnicy, którzy znali się wcześniej: