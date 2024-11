Na ten wieczór czekali wszyscy miłośnicy "Tańca z gwiazdami" to właśnie dziś dowiemy się, do kogo powędruje "Kryształowa kula". Emocje są bardzo silne, a media donoszą o... zgrzytach wśród jurorów! Czy wpłynie to na dzisiejszy finał?

Takie wieści tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami". W mediach aż huczy o konflikcie

Uwielbiany program Polsatu, czyli "Taniec z gwiazdami" odkąd trafił na antenę, stał się jednym z najchętniej oglądanych show przez Polaków. Tysiące widzów w niedzielny wieczór zasiada przed telewizorami, by śledzić zmagania uczestników. 15. edycja jest naprawdę mocna, a do udziału w niej zaproszono: Filipa Bobka i Hannę Żudziewicz, Filipa Lato i Julię Suryś, Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką, Majkę Jeżowską i Michała Danilczuka, Julię Żugaj i Wojciecha Kucinę, Olgę Bończyk i Marcina Zaprawę, Natalię Nykiel i Jacka Jeschke, Annę Marię Sieklucką i Michała Kassina, Michała Meyera i Klaudię Rąbę, Vanessę Aleksander i Michała Bartkiewicza, Piotra Świerczewskiego i Izabelę Skierską oraz Rafała Zawieruchę i Darię Sytą.

Po kilku tygodniach zmagań w "Tańcu z gwiazdami" zostały już tylko trzy pary, które dziś wieczorem powalczą o zwycięstwo. Uczestnicy przygotowują się do ostatniego odcinka, a w mediach aż huczy o zgrzytach wśród jurorów! Taneczne popisy uczestników tej edycji show ocenia jury w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović, znana jako "czarna mamba". Iwona Pavlović jest jurorką "Tańca z gwiazdami" od pierwszej edycji. 62-latka ma ogromne doświadczenie i masę nagród na swoim koncie, jednak widzowie uważają ją, za najbardziej surowego jurora, gdyż nie boi się dawać niskich not uczestnikom. Majka Jeżowska, kiedy dostała od niej "trójkę" nie gryzła się w język i powiedziała wprost, że ocena Pavlović " to było jak splunięcie".

Media od samego rana rozpisują się o rzekomym konflikcie pomiędzy Iwoną Pavlović, a Rafałem Maserakiem! "Fakt" donosi, że tancerz, który w tym składzie zasiada stosunkowo od niedawna, coraz pewniej się czuje jako juror i coraz częściej kłóci się z Iwoną Pavlović, której się to nie podoba.

Wszyscy się spodziewali, że oni będą sobie spijać z dzióbków, a tu nic z tego. Iwona jest niedostępną królową i chociaż bez niej tego show by nie było, to zdarza się, że uczestnicy się jej boją - zdradził informator 'Faktu'.

"Czarna mamba" słynie z bezkompromisowych ocen i surowych komentarzy, natomiast Rafał Maserak, wie, jak to jest być po "drugiej stronie", gdyż sam przez wiele lat występował w show, jako tancerz.

Maserak sam wielokrotnie był przez nią oceniany i doskonale wie, co czują uczestnicy, wie, co mówić i jak to robić, żeby ich nie dołować. Dlatego go uwielbiają - donosi 'Fakt'.

Czy naprawdę pomiędzy Iwoną Pavlović, a Rafałem Maserakiem jest, aż tak napięta atmosfera? Przekonamy się o tym już dziś wieczorem!

