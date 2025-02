Łukasz i Patrycja poznali się w 5. edycji "Love Island" i choć uczestnik pokładał wielkie nadzieje w tą relację, to jednak jego wybranka postanowiła wybrać kogoś innego. Ich drogi się rozeszły, a fani rozpisywali się, że było to najbardziej emocjonalne i druzgocące rozstanie w historii polskiej edycji show. Teraz jednak okazuje się, że para jest razem i oboje pojawią się w 3. edycji "Love never lies".Fani są w szoku!

Rozstanie Patrycji i Łukasza w "Love Island"

Łukasz i Patrycja wzięli udział w 5. edycji "Love Island" i od razu się ze sobą sparowali. Para bardzo dobrze się ze sobą dogadywała i unikała większych kłótni. Wszystko wskazywało na to, że mają szanse wygrać ten program jako para. To się zmieniło, gdy uczestniczki show pojechały do Casa Amor, gdzie poznały nowych uczestników. Jednym z nich był Mikołaj, który brał udział również w 2. edycji randkowego show. To właśnie on wpadł w oko Patrycji, która postanowiła zaprzepaścić relacje z Łukaszem i stworzyć nową z Mikołajem.

Uczestniczka show bardzo obawiała się opuszczenia Casy Amor i wyjawienia prawdy Łukaszowi. Jednak ten dzień nadszedł i choć uczestnik show był przekonany, że jego partnerka wróci sama, to jednak przeżył ogromne zaskoczenie. Jego wybranka wróciła z innym uczestnikiem, a on nie krył swojego smutku. Łukasz był tak zaskoczony obrotem spraw, że nie chciał rozmawiać z Patrycją i miał nawet trudność, by na nią patrzeć.

Dała mi taki znak, że to w kierunku miłości idzie i tak odebrałem. Nie chce z tobą rozmawiać teraz, nie patrz się na mnie, nie rozmawiaj do mnie. Jest ok – powiedział Łukasz w programie.

Czuje się winna, bo nie chciałam go zranić. Chciałam porozmawiać, wyjaśnić, że to nie jest tak jak on myśli. Jest mi przykro, że nie wyjaśniłam tego z nim. Ja go uważam za przyjaciela, i to co mu mówiłam to było prawdziwe. On chyba do mnie coś poczuł i teraz mi jest źle z tym. – mówiła wówczas Patrycja.

Nagle załamany Łukasz postanowił odejść z programu "Love Island", a fani programu pisali, że byli tak poruszeni tą sceną, że sami płakali przed ekranem. Natomiast Patrycja kontynuowała relacje z Mikołajem, która później i tak nie przetrwała.

Łukasz i Patrycja z "Love Island" pojawią się w "Love never lies"

"Love Never Lies: Polska" to polska edycja reality show, w którym sześć par poddaje swoje związki próbie szczerości. Uczestnicy zamieszkują wspólnie w luksusowej willi, gdzie ich prawdomówność jest testowana za pomocą nowoczesnego wykrywacza kłamstw. Za każde kłamstwo ponoszą karę finansową, natomiast za mówienie prawdy są nagradzani. Para, która wykaże się największą szczerością, wygrywa program.

Właśnie pojawił się nowy zwiastun 3. edycji "Love never lies", w którym mają pojawić się Łukasz i Patrycja. Oboje nie informowali wcześniej, że postanowili dać sobie kolejną szansę i że są parą. Ich udział jest wielkim zaskoczeniem.

Hej! Nie będę niczego ukrywać — tak, to prawda. Patrycja i ja jesteśmy częścią nowego sezonu Love Never Lies 3. Widzimy się już 26.02.2025 na Netflixie – napisał Łukasz.

Fani zachwyceni powrotem Łukasz i Patrycja z "Love Island"

Byli uczestnicy "Love never lies" i "Love Island" są mocno zaskoczeni udziałem tej pary w 3. edycji show. Internauci, choć zaskoczeni nie kryją swojego zachwytu i mocno trzymają za nich kciuki!

Zaskoczyliście mnie tym! – napisała Lilia z 1. edycji ''Love never lies''.

Mocne! Będę oglądać – napisał Wiktor z 4. edycji ''Love Island''.

Czyli jesteście razem? Dużo dużo miłości

OMG!!! Nie mogę się doczekać, będzie się działo – piszą internauci.

A wy będziecie oglądać 3. edycje "Love never lies"?

