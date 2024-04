Zapowiedź kolejnego odcinka "Love Island" zwiastuje niemałe roszady w willi. Okazuje się, że tuż po wielkim skandalu z udziałem Nicole i Mateusza produkcja postanowiła zrobić ponowne przeparowanie, a co gorsza już dziś ktoś opuści program. Widzowie nie mają wątpliwości, że będzie to Zuza!

"Love Island" od zawsze budzi skrajne emocje widzów, jednak tegoroczny sezon jest nadzwyczajnie burzliwy, a to za sprawą wielu skandalicznych wyborów uczestników. Wcześniej cała uwaga widzów była skierowana na Adriana, Dana i Emi, później widzowie równali z ziemią Wikę, a po ostatnich wydarzeniach to Nicole i Mati byli na celowniku fanów programu. Wydawać by się mogło, że to koniec "atrakcji", ale jednak nie! W zapowiedzi dzisiejszego odcinka "Love Island" widać, że ktoś opuści program. Na nagraniu widoczna jest zapłakana Zuza, która ostatnio miała wątpliwości co do swojego dopasowania z Jarkiem i zastanawiała się nad wyjściem z willi tuż przed finałem!

W komentarzach rozpoczęły się już spekulacje:

Zuza postąpi bardzo nie fair w stosunku do Jarka. Jarek się zaangażował, wkłada bardzo dużo w tą relację (dziwię się dlaczego, bo ona ewidentnie ma jakiś problem z samą sobą), tuż przed finałem odejdzie z programu? Trzymała go do końca a on miał szansę zbudować coś lepszego z kimś innym. Trzymał się jej kurczowo a ona tak po prostu go odpuli i zostawi z niczym.Tak to jest jak się widzi czubek własnego nosa. To nie był program dla niej

- grzmią fani programu.