Kaja Jarosz to 21-letnia studentka dziennikarstwa z Rozprzy, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w 4. edycji programu "Farma" emitowanego na antenie Polsatu. Jej charyzma, energia i pozytywne nastawienie szybko zjednały jej sympatię zarówno widzów, jak i pozostałych uczestników show. Teraz zabrała głos i zaskoczyła wyznaniem i to jeszcze przed finałem!

Reklama

Kaja z "Farmy" zwróciła się do fanów programu tuż przed programem

Kaja dołączyła do programu "Farma" z zamiarem sprawdzenia swoich sił w trudnych warunkach życia na farmie, z dala od codziennych wygód. Jej otwartość i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań przyczyniły się do budowania pozytywnych relacji z innymi uczestnikami. W trakcie programu Kaja nawiązała bliską przyjaźń z Danutą Gołębiewską, z którą wspólnie stawiały czoła wyzwaniom życia na farmie. Kaja jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a teraz zdecydowała się po raz pierwszy zabrać głos w sprawie programu i nie ukrywa zaskoczenia ogromem wsparcia, jaki otrzymuje:

Nie dowierzam, jacy jesteście, jakimi cudownymi jesteście ludźmi. Tak bardzo dziękuję, za tyle wsparcia. Słuchajcie, aż nie dowierzam. powiedziała Kaja w relacji na Instagramie.

Kaja z "Farmy" podziękowała za miłe słowa i zachęca, aby oglądać tę edycję do końca, bo jeszcze będzie się działo!

Jeszcze raz chce bardzo, ale to bardzo podziękować i pozdrowić Was bardzo serdecznie. Zachęcam,żebyście śledzili dalsze losy. dodała

Początek przyjaźni Danki i Kai w programie "Farma"

W 4. edycji programu "Farma" relacja między Kają a Danutą przeszła dynamiczną ewolucję, od początkowej przyjaźni po strategiczne sojusze i napięcia. Od pierwszych dni na farmie Kaja i Danuta nawiązały bliską relację, wspierając się nawzajem w codziennych obowiązkach i wyzwaniach. Ich więź była zauważalna zarówno dla innych uczestników, jak i widzów programu. Danuta często traktowała młodszą koleżankę jak córkę, oferując jej wsparcie w trudnych chwilach.

W miarę postępu programu ich relacja nabrała wymiaru strategicznego. W jednym z odcinków Danuta niespodziewanie nominowała Łukasza "Ananasa" do pojedynku, mimo że inni uczestnicy spodziewali się nominacji Kai. Okazało się, że Kaja i Danuta celowo upozorowały konflikt między sobą, aby zmylić konkurencję i realizować własne plany. Jednak nie zawsze ich współpraca przebiegała bezproblemowo. W pewnym momencie Kaja zaczęła odczuwać zmęczenie zachowaniem Danuty, co doprowadziło do napięć między nimi. Mimo to, w kluczowych momentach potrafiły się zjednoczyć i wspierać nawzajem. Obecnie nie ukrywają, że łączy je przyjaźń.

Danka zdradziła, kto jej zdaniem powinien wygrać "Farmę"

Danuta z czwartej edycji programu "Farma" po opuszczeniu show podzieliła się swoimi przewidywaniami dotyczącymi finału. W rozmowie podczas live'a wskazała pięć osób, które jej zdaniem zasługują na miejsce w finale. Na piątej pozycji umieściła Michała Sokólskiego, który tuż po niej odpadł z programu. Danuta zaznaczyła, że jej typy opierają się na obserwacjach i doświadczeniach z pobytu na farmie. Na pierwszym miejscu nie mogło zabraknąć nikogo innego niż Kaja. Zdaniem Danki to ona zasługuje na finał i wygraną w 4. edycji "Farmy".

1. miejsce to wiadomo! Moje serce, moja córuś kochana. Kaja z każdym dniem zyskiwała w moich oczach. Kaja jest lepszą wersją mnie. Była jak balsam w moje serce. powiedziała Danka podczas live chatu po odejściu z 'Farmy'

Zobacz także:

Reklama

Instagram kaja_farma