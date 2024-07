Paulina i Patryk odpadli z "Love Island" niedługo przed wielkim finałem. W programie Paulina tak mocno zauroczyła się Patrykiem, który dołączył do Casa Amor, że zamieniła na niego dotychczasowego partnera Pawła. Tuż przed wielkim finałem show, uczestnicy poróżnili się, a mężczyzna nie dojechał na urodziny programowej partnerki. "Realne życie to chyba nie to samo, co "Love Island" - podsumował rozgoryczony. Tego dnia jednak znalazł pocieszenie u... Natalii, do której pojechał aż 600 km!

Natalia wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, nie chciała bym ten wieczór spędzał sam, troszeczkę podłamany.

To jednak nie wszystko! Do dramy włączył się także Paweł:

Nawet Paweł się do mnie odezwał to naprawdę jest grubo.

"Love Island 6": Natalia pociesza Patryka po aferze z Pauliną

Burza po ogłoszeniu finałowych par "Love Island 6" to nie jedyna drama, jaka rozpętała się przed odcinkiem. Okazuje się, że Patryk i Paulina pokłócili się w dniu jej urodzinowej imprezy do tego stopnia, że uczestnik odwołał swoje plany i nie pojawił się na wspólnym świętowaniu. Afera między Patrykiem a Pauliną z "Love Island 6" zelektryzowała fanów, jednak uczestnicy nie zdradzili konkretnie, o co im poszło. Patryk postanowił wyżalić się na Instagramie:

Obiecałem, że się odezwę także to robię. W wielkim skrócie, bo zasługujecie by opowiedzieć wam mega szczegółowo ale dzisiaj nie mam na to siły, bo za dużo się dzisiaj działo. Wyglądało to tak, że umówiliśmy się na to, że spotkamy się z Paulą, spędzimy miło dzień itd. Zadzwoniłem do niej rano, okazało się, że ma inne plany. Zostałem postawiony w trudnej sytuacji, bo przygotowałem sobie ten czas, by z nią miło go spędzić, no ok. nie ważne. Troszeczkę mnie to zszokowało, troszeczkę podłamało nie powiem.

Instagram

Okazuje się, że Patryk znalazł pocieszenie w ramionach Natalii z "Love Island", z która spędził wieczór po kłótni z Pauliną. Przejechał dla niej prawie 600 km, by wspólnie bawić się na imprezie jej znajomego:

Zadzwoniłem do pierwszej osoby, która mi przyszła na myśl, która wiedziałem, że będzie znała sytuację i będzie wiedziała, jak mi pomóc. Zadzwoniłem do Natalii. Natalia wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, nie chciała bym ten wieczór spędzał sam, troszeczkę podłamany, dlatego zaproponowała mi, żebym do niej przyjechał, bo jej dobry znajomy ma urodziny. W sumie długo się nie zastanawiałem, przejechałem prawie 600 km, teraz dojechałem niedawno. Mam nadzieję, że atmosfera się oczyści, muszę się troszeczkę wygadać, wiem, że Natalia tez miała swoje problemy niedawno, więc będziemy mieli dużo wspólnych tematów.

Instagram @patryk_struzyna

Patryk obiecał fanom "Love Island 6", że nie zamierza zostawić ich bez wyjaśnienia swojej kłótni z Pauliną i zamierza zrobić transmisję na żywo tuż przed finałem. Mało tego, ma mu towarzyszyć Paweł, z którym była sparowana Paulina, zanim poznała go na Casa Amor.

Zrobię grubego live'a, nawet Paweł się do mnie dodzwonił dzisiaj, także jeżeli nawet Paweł się do mnie odezwał to naprawdę jest grubo.

Paulina również zapowiedziała, że podczas swojej transmisji na żywo, opowie, co wydarzyło się pomiędzy nią a Patrykiem. Jesteście ciekawi, o co tyle szumu?

Instagram @loveislandwyspamilosci