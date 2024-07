Natalia z "Love Island" zdradziła, czy po wyjściu z programu jest w związku z Danielem i skomentowała jego ostatnie oświadczenie dotyczące relacji z byłą partnerką. Czy Natalia wybaczyła Danielowi i stworzą szczęśliwą parę? Jest stanowczy komentarz byłej uczestniczki randkowego show Polsatu. Sprawdźcie, co powiedziała podczas relacji na InstaStories!

Natalia z "Love Island" szczerze o relacji z Danielem

Kilka dni temu w w "Love Island" zrobiło się naprawdę bardzo nerwowo. Wszystko za sprawą Daniela wobec którego pojawiły się podejrzenia, że ma partnerkę poza programem. Okazało się wówczas, że przystojny uczestnik kilka razy napisał literę "T", a jak później zauważyli widzowie, była to pierwsza litera imienia kobiety z którą spotykał się przed wejściem do willi. W programie Daniel nie chciał komentować swojego zachowania, ale po wyjściu z "Love Island" Daniel przyznał, że wysyłał sygnały byłej partnerce.

Daniel w "Love Island" stworzył bliską relację z Natalią, która do samego końca wierzyła, że jej partner jest wobec niej szczery. Tuż po wyjściu z programu Natalia go broniła, ale tym razem jest zupełnie inaczej! Była uczestniczka "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na kilka pytań internautów i przyznała, że ma żal do Daniela.

Czy Daniel zabiega o twoje względy, czy widzisz, że jednak ciągnie go do Tay?- pytali internauci.

Wydaje mi się, że Daniel jest w tym wszystkim mega zagubiony. Z jednej strony widzę gdzieś tam z jego strony, że zabiega o mnie. Z drugiej strony błagam was, sami widzicie jak on się wypowiada o Tay, jak jej broni u siebie na stories, mi się to mega nie podoba. Sprawia, że jeszcze mniej mam chęci do jakiegokolwiek kontaktu z nim. Broni swoją byłą, potwierdza jej wersję, która moim zdaniem nie do końca jest prawdziwa. (...) gdzieś tam mam wrażenie, że też umawiają się na jakąś konkretną wersję zdarzeń i ja już tylko na to patrzę i się śmieję, to jest dla mnie po prostu śmieszne i żenujące.

Natalia podczas relacji na InstaStories nie ukrywała również, że jej bliscy nie mają zbyt dobrego zdania o Danielu.

Jeśli mam być szczera to jak i moi najbliżsi znajomi, tak moja rodzina mają takie samo zdanie o Danielu, czyli że nie jest to osoba warta, godna zaufania, że potrzebuje to sobie jeszcze przepracować przed jakąkolwiek próbą wejścia w relację- wyznała była uczestniczka "Love Island".

Fani próbowali dowiedzieć się, jak dziś wygląda relacja Natalii i Daniela. Czy po wyjściu z programu zostali parą? Natalia szczerze przyznała, że nie jest w związku z partnerem z "Love Island".

Mówiłam to już kilka razy, ale nie, nie jestem z Danielem w związku. Na ten moment nie jesteśmy na 100% w związku i to jest fakt- wyznała w sieci.

Warto przypomnieć, że ostatnio Daniel z "Love Island" zdradził, że mówił Tay o ślubie i przyznał, że wyznawał jej miłość tuż przed wejściem do programu. Czy po takim wyznaniu Natalia będzie potrafiła zaufać Danielowi?

