Fani "Love Island" krytykują Roksanę! Chociaż do tej pory internauci mocno kibicowali seksownej blondynce, to teraz w sieci nie brakuje gorzkich komentarzy na jej temat. Wszystko za sprawą romantycznych scen w kryjówce, gdzie Roksana spędziła noc z Pawłem. Niestety, po emisji ostatniego odcinka hitu Polsatu w sieci zawrzało.

W ostatnim czasie wielkie emocje w "Love Island" nie opadają. Zaledwie kilka dni temu panie wróciły z Casa Amor i doszło do najważniejszego w sezonie przeparowania. Później wybuchła afera z udziałem jednego z uczestników, który miał wysyłać sygnały swojej byłej partnerce- pojawiły się wówczas podejrzenia, że Daniel z "Love Island" zgłosił się do programu będąc w związku. Daniel zapewniał, że jest singlem, ale i tak pozostali uczestnicy zdecydowali, że musi opuścić willę.

Teraz gorąco zrobiło się wokół Roksany, która znalazła swoje szczęście w Casa Amor, gdzie poznala Pawła. Para nie szczędzi sobie czułych gestów, ale ich namietne chwile w kryjówce i nad basenem nie wszystkim przypadły do gustu. Internauci gorzko ocenili zachowanie Roksany.

Część internautów stanęła jednak w obronie Roksany. Co więcej, pojawiły się głosy, że to właśnie Roksana i Paweł powinni być w finale "Love Island".

- Ta nasza polska mentalność... Facet może korzystać z życia i nikt nie komentuje, tymczasem jak kobieta chce tak robić to słyszy "szanuj się". ????????‍♀️

- Okropne komentarze.. Jest dorosła. Chcę niech się bawi co komu do tego ludzie...

- moim zdaniem jest to prawdziwa relacja, powinni trafić do finału ????- piszą fani.