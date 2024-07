Angelina Zaichenko wystąpiła w 6. edycji "Love Island" i szybko podbiła serca fanów. Choć od jej występu w programie minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w życiu Angeliny szykują się wielkie zmiany, a mianowicie zostanie mamą! Teraz zwyciężczyni 6. edycji "Love Island" przekazała, czy spodziewa się synka, czy też córeczki.

Angelina wygrała 6. edycję "Love Island" u boku Sashy, z którym jeszcze przez pewien czas po programie tworzyła związek. Ostatecznie jednak relacja tej dwójki rozpadła się, ale najwidoczniej właśnie tak miały się potoczyć ich losy, bo każde z nich znalazło swoje drugie połówki już poza kamerami. Dziś Angelina z "Love Island" nie tylko jest w szczęśliwym związku, ale także spodziewa się dziecka! Radosne wieści o tym, że zostanie mamą, przekazała pod koniec maja 2024 roku.

Teraz Angelina z "Love Island" postanowiła podzielić się z fanami kolejną ważną wiadomością. Uczestniczka 6. edycji "Wyspy miłości" przekazała swoim odbiorcom, że spodziewa się córeczki! Wspomniała też o niesamowitej historii związanej z imieniem dla dziecka.

Na początku ciąży miałam sen, który zapamiętam na zawsze. Pisałam imię na kartce papieru. To było piękne, żeńskie imię, które oznaczało energiczną, pracowitą i zdeterminowaną w dążeniu do celu kobietę. Już wtedy zrozumiałam, że będziemy mieli córkę, silną dziewczynkę. :) Mówią, że kiedy kobieta jest w ciąży z dziewczynką, wygląda gorzej i źle się czuje. Moja ciąża przebiega jednak bardzo łatwo i pomyślnie. Nawet trudno mi uwierzyć, że za trzy miesiące już się spotkamy.

Na początku ciąży miałam sen, który zapamiętam na zawsze. Pisałam imię na kartce papieru. To było piękne, żeńskie imię, które oznaczało energiczną, pracowitą i zdeterminowaną w dążeniu do celu kobietę. Już wtedy zrozumiałam, że będziemy mieli córkę, silną dziewczynkę. :) Mówią, że kiedy kobieta jest w ciąży z dziewczynką, wygląda gorzej i źle się czuje. Moja ciąża przebiega jednak bardzo łatwo i pomyślnie. Nawet trudno mi uwierzyć, że za trzy miesiące już się spotkamy.

Pod nowym postem Angeliny z "Love Island" szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Ale radość i szczęście od Was bije. Gratulacje kochani

Ale radość i szczęście od Was bije. Gratulacje kochani