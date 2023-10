Kolejny odcinek "Love Island" już za nami. W najnowszej odsłonie randkowego show panie zobaczyły, co działo się w willi podczas ich nieobecności. Wero dopiero teraz obejrzała nagrania na których jej partner świetnie bawił się z Adą. Partnerka Kuby nie potrafiła powstrzymać emocji i łez kiedy zobaczyła ich czułości. Czy relacja Wero i Kuby przetrwa? W sieci zawrzało!

Wero i Kuba z "Love Island" podejmą decyzję o rozstaniu?

Wielki finał szóstej edycji "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a emocje w programie nie opadają. Jak już wiemy, ostatni odcinek randkowego show Polsatu zostanie wyemitowany już 9 października i właśnie wtedy dowiemy się, która para wygra. Do tej pory wydawało się, że jedną z najmocniejszych par, które mają szansę dojść do finału tworzą Wero i Kuba. Uczestnicy stworzyli oficjalny związek i głośno mówią o swoich uczuciach. Niestesty, w ostatnim odcinku doszło do poważnej kłótni pary! Wero była w szoku kiedy zobaczyła, jak Kuba bawił się podczas jej pobytu w Casa Amor. Na nagraniach jej partner świetnie bawił się w towarzystwie Ady, która podczas najważniejszego przeparowania przyznała, że Kuba dawał jej sygnały, że jest nią zainteresowany.

Ja się nie dziwię k***a, że laska odbiera sygnały- komentowała Wero. Czuję się lekko upokorzona- dodała.

Wero nie wytrzymała i postanowiła zapytać Kubę, czy jego zdaniem dobrze się zachował. Ku jej zaskoczeniu Kuba uznał, że nic złego się nie wydarzyło i nie przeprosił swojej partnerki.

Dopiero po jakimś czas Kuba poprosił Wero o rozmowę i przyznał, że popełnił błąd. Wero jednak nie przyjęła przeprosin swojego partnera. Czy to już koniec ich związku? Po emisji ostatniego odcinka "Love Island" fani gorzko komentują ich relację.

- Współczuje Wero ????????????

- Dziewczyno weź go kopnij w dupe!

- Jeszcze trochę I finał Wero wybaczy żeby być z finale z nim ..

- Jak Wero się z nim pogodzi to znaczy że BYLE DO FINALU , żenada z jego strony że nie widzi w tym nic złego ????‍♀️- komentują fani programu.

Myślicie, że Kuba i Wero z "Love Island" będą razem? Wero powinna wybaczyć swojemu partnerowi?

