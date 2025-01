Stella Staniszewska z "Love Island" to królowa metamorfoz. Jak wygląda dzisiaj, kilka lat po swoim udziale w programie? Nie ukrywa, że uwielbia zmiany a jej zdjęcia wciąż budzą dyskusję. Jednak tych, którzy nie są jej przychylni podsumowuje krótko:

Stella była bohaterką "Love Island 3" a jej metamorfoza już wtedy była powodem do dyskusji wśród fanów. Nie jest tajemnicą, że jakiś czas przed programem Stella schudła aż 18 kg, a jej stare zdjęcia robiły furorę w sieci. Uczestniczka nie tylko pozbyła się nadprogramowych kilogramów ale również rozpoczęła przygodę z siłownią, którą pielęgnuje do dzisiaj. Pojawiły się także zdrowe nawyki żywieniowe. Tak o swojej przemianie pisała jeszcze jakiś czas temu:

Zdecydowała się także na inne poprawki. Stella Staniszewska z "Love Island" przeszła operację plastyczną biustu a także powiększała usta. A jak wygląda dzisiaj?

Chociaż od jej udziału w "Love Island" minęło już sporo czasu, Stella Staniszewska ciągle aktywna jest w mediach społecznościowych. Nie ukrywa, że myśli nad kolejną - tym razem małą metamorfozą.

Lubię serie tych zdjęć Od jakiegoś czasu przymierzam się do ścięcia grzywki, ale wciąż słyszę więcej przeciw niż za. Na szczęście dostępne są peruki i wtedy łatwiej przychodzi decyzja. Więc póki co nie ścinam ! Mimo, że czuję się w niej dobrze, ale po całym dniu noszenia - jest to delikatnie uciążliwe

Fani nie szczędzą jej komplementów:

Ale zdarzają się również tacy, którzy nie powstrzymują się od złośliwości. Nowe zdjęcia Stelii z "Love Island" wywołały dyskusję:

"Zawsze bawią mnie tego typu komentarze" - komentowała Stella. Inni stawali w jej obronie, dodając: