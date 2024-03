Wiki nie zamierza rzucić się w ramiona Adriana po powrocie na wyspę miłości. Uczestniczka show trzyma swojego byłego partnera na dystans, by ten zrozumiał, że ją zranił nie wychodząc za nią z programu. Wiki postanowiła zagrać sobie na jego uczuciach, by dać mu nauczkę, a on nie ukrywał swojego zaskoczenia. Fani pospieszyli do komentowania tych wydarzeń.

Adrian z "Love Island" nie mógł przeżyć tego, co zrobiła Wiki

Miłosne rozterki Adriana z "Love Island" są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Uczestnik show nie zdecydował się odejść z programu, gdy odpadła jego ukochana i wolał budować relacje z innymi uczestniczkami. Gdy Wiki wróciła na wyspę miłości, ten za wszelką cenę próbuje ponownie zdobyć jej serce. Wiki nie chce od razu rzucić się w jego ramiona, co zaczyna go irytować do takiego stopnia, że Adrian z "Love Island" rozważał odejście z programu. W ostatnim odcinku miłosnego hitu Polsatu uczestniczka show zrobiła coś, co ponownie wytrąciło go z równowagi. Myślicie, że para dojdzie w końcu do porozumienia?

Instagram @loveislandwyspamilosci

Wiki otrzymała możliwość zaproszenia jednego z islanderów na randkę. Adrian bardzo liczył na to, że to właśnie on zostanie wybrany. Jednak uczestniczka show postanowiła iść na randkę z nowym uczestnikiem Mateuszem. Adrian nie potrafił zrozumieć jej decyzji. Jego przyjaciel Dan postanowił mu wyjaśnić, że zachowanie Wiki jest spowodowane jego zachowaniem, ale do uczestnika nic nie docierało.

Ale stary ja tego nie rozumiem ku***. Ona nawet z nim nie gadała — powiedział Adrian.

Ale jak nie rozumiesz, co odj**** ? — powiedział Dan.

No dobrze, ale czemu nie wybierze mnie, jak zna moje uczucie — odpowiedział Adrian.

Fani ostro krytykują postawę Adriana. Wielu z nich nie może uwierzyć, że uczestnik "Love Island" nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje czynny.

Adrian, jaka desperacja i szok w głosie, wielce skrzywdzony, jeszcze próbuje w niej wzbudzić poczucie winy, karma wraca. Brawo Wiki!

Jeszcze takiego delikwenta to w tym programie nie było, hipokryta na najwyższym poziomie

Adrian: Czemu mnie nie wybrała, jak znała moje uczucie? Adrian a czemu ty nie wyszedłeś z nią, jak znałeś jej uczucie? — piszą internauci.

A wy co uważacie? Czy Adrian ma prawo być zły na Wiki?

