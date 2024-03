To właśnie Wiktoria i Adrian jako pierwsi w 9. edycji "Love Island" mieli okazje spędzić wspólną noc w kryjówce. Okazuje się bowiem, że wspólne chwile, które miały ich do siebie zbliżyć, nie do końca spełniły oczekiwania uczestniczki. Wiktoria zdradziła, jak wyglądała noc z Adrianem.

"Love Island": Wiktoria gorzko o wspólnej nocy z Adrianem

Bez wątpienia 9. edycja miłosnego hitu Polsatu rozpoczęła się z wielkim przytupem. Uczestnicy zdążyli już dobrać się w pary, a pomiędzy niektórymi pojawiło się już nawet uczucie. Od samego początku Wiktoria i Adrian jako jedyni pozostają w tej samej relacji i to właśnie oni jako pierwsi z uczestników tej edycji spędzili wspólną noc w kryjówce. Choć o mały włos para się nie rozstała, po tym, jak Adrian, Dan i Daria z "Love Island" zdecydowali się na namiętny pocałunek w trójkę.

Wiktoria i Adrian z "Love Island" LoveIsland/TV4

Wiktoria z "Love Island" postanowiła jednak wybaczyć swojemu partnerowi namiętne uniesienia z innymi uczestnikami i oboje otrzymali szanse, by wzmocnić swoją relację w kryjówce. Para spędziła wspólną noc, która nie skończyła się tylko na pocałunkach. I choć można byłoby się wydawać, że kryjówka ich do siebie zbliży, to jednak słowa uczestniczki dają wiele do myślenia.

Tak nie kliknęło, pod względem takim wiesz... — powiedziała Wiktoria.

Okazuje się, że Wiktoria nie jest zadowolona ze wspólnej nocy z Adrianem i postanowiła podzielić się swoimi odczuciami z Oliwią. Myślicie, że nie udana noc w kryjówce zaważy na ich relacji?

Chyba się trochę zestresował... — dodała Wiktoria.

