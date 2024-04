Za nami wielki finał "Love Island". W niedzielę 14 kwietnia wszystko stało się jasne i poznaliśmy zwycięzców 9. edycji show. Głosami widzów to Zuza i Jarek wygrali, a ich główni konkurenci, czyli Asia i Rafał, zajęli trzecie miejsce. Tuż po finale programu oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy w sieci. Wielu fanów zwróciło szczególną uwagę na miny Asi w finale.

Miny Asi w finale "Love Island" pod lupą internautów. "Asia niezadowolona. Widać to po tych oczach"

W wielkim finale "Love Island 9" znalazły się trzy pary - Patrycja i Robert, Asia i Rafał oraz Zuza i Jarek. Jak już wszyscy wiedzą, to właśnie ostatnia z wymienionych par wygrała program zdobywając aż 45,7 % głosów od widzów. Na drugim miejscu uplasowali się Patrycja i Robert z wynikiem 27,7 % głosów, a na trzecim Asia i Rafał, którzy zdobyli 26,6 %. I to właśnie wynik Asi i Rafała zdecydowanie najbardziej zachęcił fanów programu do komentowania.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Trzecie miejsce dla Asi i Rafała zaskoczyło wielu widzów, którzy stawiali tę dwójkę nawet jako kandydatów do zwycięstwa. Inni zaś przyznają wprost, że w pełni zgadzają się z tym werdyktem i co ciekawe, zwrócili także uwagę na... miny Asi po ogłoszeniu wyników. Niektórzy widzowie "Love Island" piszą wprost, że ich zdaniem partnerka Rafała wyglądała na niezadowoloną z takiego obrotu spraw.

Asia niezadowolona. Widać to po tych oczach

Widzieliście Aśki minę? Zdziwiona na maxa

Asia miała tę kwaśnicę wypisaną na twarzy

Mina Asi BEZCENNA! Jak to? Nie wygrałam?

Widać niezadowolenie ze strony Asi - twierdzą internauci

Screen/Love Island

Sama Asia jednak tuż po ogłoszeniu wyników przyznała wprost, że ona i tak czuje się wygrana, bo na "Wyspie Miłości" poznała Rafała i mimo wszystko wydawała się być naprawdę bardzo szczęśliwa. A Wy, co uważacie? Faktycznie dało się wyczytać z min Asi niezadowolenie z werdyktu, czy jednak fani show nieco przesadzają?

