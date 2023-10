Natalia z "Love Island" skomentowała zamieszanie wokół Daniela! Tuż po emisji randkowego show na Instagramie odbyła się relacja na żywo podczas której Karolina Gilon rozmawiała z uczestniczką, którą pożegnaliśmy w ostatnim odcinku. Natalia odeszła z programu po tym, jak wybuchła afera z udziałem jej partnera- seksowna blondynka nie ukrywała, że wierzy Danielowi i chce kontynuować relację z nim. Czy teraz zmieniła zdanie w tej kwestii?

W ostatnim odcinku szóstej edycji "Love Island" doszło do scen, jakich w historii programu nie widzieliśmy. Karolina Gilon pojawiła się w willi i przy wszystkich uczestnikach zapytała Daniela o tajemnicze znaki, jakie miał przekazywać podczas programu. Okazało się wówczas, że Daniel kilka razy - kiedy miał taką możliwość- pisał literę "T". Szybko okazało się, że imię jego byłej partnerki rozpoczyna się właśnie na literę "T"... Karolina Gilon zapytała wprost, dlaczego Daniel pisał literę m.in. na tablicach podczas konkurencji, ale wyraźnie zdenerwowany uczestnik nie chciał nic powiedzieć. Decyzją kolegów Daniel opuścił "Love Island", a razem z nim z willi wyszła również Natalia, która cały czas mocno wspierała swojego partnera.

Czy teraz Natalia żałuje, że zrezygnowała z dalszego udziału w programie przez Daniela?

Zobacz także: "Love Island 6": Daniel wyjaśnił, dlaczego pisał literę "T"! "To była obietnica, którą złożyłem swojej..."

Natalia podczas rozmowy z Karoliną Gilon przyznała, że po wyjściu z "Love Island" rozmawiała z Danielem i wierzy w jego zapewnienia, że wchodząc do programu nie był w żadnym związku.

Z Danielem rozmawialiśmy na ten temat i tak, wierzę mu. Wierzę w to, co mi powiedział. Myślę, że ta sytuacja może się jeszcze rozwiązywać przez jakiś czas, na pewno będzie chciał tą sytuację wyjaśnić ze swoją byłą dziewczyną - i tak, to jest jego była dziewczyna, to nie jest jego aktualna dziewczyna- umówili się i też obiecał jej jedną rzecz i żałuje, że to w sumie zrobił. Zrobił jak zrobił, taką podjął decyzję- tłumaczyła Natalia.