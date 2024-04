Mateusz jest nowym uczestnikiem "Love Island", który przy pierwszym parowaniu związał się z Wiktorią. Wydawać by się mogło, że Wiktoria po sytuacji z Adrianem odetchnie z ulgą i zacznie budować relację na nowo. Wystarczył jeden wieczór, żeby wszystko wywróciło się do góry nogami. Fani nie mogą uwierzyć w to, co powiedział Mateusz! Zobaczcie.

Mateusz z "Love Island" w ogniu krytyki fanów programu

Tegoroczny sezon "Love Island" już za półtora tygodnia będzie mieć swój finał! Na razie nie wiadomo, jak potoczą się losy Islanderów, ponieważ niedawno do willi weszły nowe singielki, które zabiegają o względy mężczyzn. Ich starania przynoszą efekty, ponieważ panowie są bardzo zainteresowani nowymi koleżankami i już prawdopodobnie zapomnieli o istnieniu swoich obecnych partnerek, które bacznie obserwują ich poczynania przez kamerkę. Nowe singielki weszły do willi zaledwie dwa dni temu, a jedna z nich już dostała możliwość skorzystania z popularnej na "Love Island" kryjówki. Angelika zabrała ze sobą Mateusza, który dopiero rozpoczynał relację z Wiką, jednak nowa Islanderka zawróciła mu w głowie.

Fani "Love Island" są jednak oburzeni zachowaniem Mateusza, który od razu zadał odważne pytanie Angelice:

Jesteś szybka?

Te słowa zbulwersowały internautów, którzy nie pozostawili na nim suchej nitki!

Nie mogę w to uwierzyć, że powiedział to na serio

Typ ma chyba ujemne IQ

Jestem w szoku jaki burak jest z tego Mateusza i że po tych tekstach ta dziewczyna po prostu nie wyszła z kryjówki - piszą w komentarzach fani programu.

Co ciekawe, nie tylko Mateusz jest chętny do poznawania nowych singielek. Dan, który do tej pory był w parze z Patrycją również nie próżnuje i zaczyna budować relację z Amandą. Jak potoczą się dalsze losy w willi? Dowiemy się już niebawem.

