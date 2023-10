Szósta edycja "Love Island", a szczególnie to, co ostatnio wydarzyło się na Wyspie Miłości, dostarczyło wielu emocji nie tylko widzom, ale również uczestnikom show. O co chodzi? Daniel, który w programie tworzył parę z Natalią, stanął w niewygodnym ogniu pytań, a wszystko przez przemycanie tajemniczej literki "T" - a to na tabliczkach, a to na swoim ciele. Szybko okazało się, że litera "T" odnosiła się do imienia - jak podaje uczestnik - jego byłej dziewczyny. Ale czy na pewno byłej? Tu głosy fanów "Love Island" są mocno podzielone. Choć ostatecznie chłopak sam postanowił zrezygnować z udziału w programie, wygląda na to, że sprawa znaku, który próbował sprytnie przemycić, będzie ciągnęła się za nim przez pewien czas. Co na to Daniel? Uczestnik opublikował na swoim profilu na Instagramie wymowny filmik i wygląda na to, że taki komentarz może nie do końca spodobać się internautom...

Daniel z "Love Island 6" o literze "T". Opublikował nagranie!

Widzowie szóstej edycji "Love Island" nie zostawili na Danielu suchej nitki, a wszystko przez podejrzenia, że mężczyzna zgłosił się do programu będąc w związku. Jaka jest prawda? W rozmowie z Karoliną Gilon, która miała miejsce po emisji odcinka, Daniel z "Love Island" wyjaśnił, dlaczego pisał literę "T", tłumacząc że była to obietnica, którą złożył swojej byłej dziewczynie. Zdaniem uczestnika, właśnie w ten sposób miał udowodnić, że to co czuł do ex partnerki i jej córki było szczere. Choć mogłoby się wydać, że po tym jak uczestnik opuścił program - a za nim Natalia - oraz po jego wyjaśnieniach sprawa ucichnie - nic bardziej mylnego. Wygląda na to że fani Wyspy Miłości nie do końca wierzą w jego słowa, a dodatkowo Daniel przypomniał o sprawie publikując na swoim InstaStory wymowną relację.

Co takiego pojawiło się na relacji Daniela? Wygląda na to, że jego znaki odbiły się znacznie większym echem i dotarły również do tych osób, które wcale nie śledziły namiętnie życia wyspiarzy, bo komentarz w sprawie zabrał Kamil z drugiej edycji "Hotelu Paradise". Były uczestnik innego, miłosnego show stwierdził, że w "Love Island" mają bardzo wesoło i opublikował fragment, w którym Karolina Gilon wyjaśnia Danielowi, że został przyłapany na "przekazywaniu znaków". Kamil postanowił zabawić się ze swoimi obserwatorami i zapytał ich o to, jakie mają kreatywne pomysły na wytłumaczenie litery "T". O dziwo jedną z odpowiedzi Daniel postanowił udostępnić na swoim InstaStory!

- Telewizja Trwam - podsunął jeden z obserwatorów - Za tę odpowiedź na pewno byłbyś rozgrzeszony - dodał od siebie Kamil z "Hotelu Paradise"

Dlaczego Daniel postanowił udostępnić to na swoim profilu na Instagramie? Czyżby uczestnikowi "Love Island 6" byłoby z całą sytuacją do śmiechu? Wszystko wskazuje na to, że w ogniu ostrych komentarzy i krytyki ze strony internautów, chłopak postanowił podejść do sprawy z nieco większym dystansem. Co o tym sądzicie?

