Najnowszy sezon "Love Island" już się rozpoczął, a my mogliśmy poznać uczestników 9. edycji show. Pierwszy odcinek zakończył się tajemniczo, a produkcja uchyliła rąbka tajemnicy o nowym mężczyźnie, który ma wejść do willi podczas kolejnego odcinka. Tymczasem dziewczyny już oszalały na jego punkcie! Internautki podzielają tę opinię?

Nowy uczestnik "Love Island" wzbudził zachwyt islanderek. Co na to fanki?

9. edycja "Love Island" ruszyła pełną parą, a pierwsze perypetie uczestników już wzbudzają ogromne emocje. Na celowniku widzów znalazł się m.in. Adrian, który przy każdej okazji podkreśla, jak ważna jest dla niego wiara katolicka.

Do wilii w "Love Island" dołączył też kolejny uczestnik, a fanki były zachwycone Danem nawet wtedy, gdy nie zdążył zdjąć jeszcze maski. Ten fakt nie przeszkadzał również islanderkom, które były zachwycone jego zapachem oraz posturą:

Jak się nim podzielimy? Ja biorę dół

Czułyście jego zapach? Petarda!

Okazuje się, że w drugim odcinku Dan wszedł do willi na dobre, a na pierwszą randkę w programie zaprosił Emi, która wydawała się być onieśmielona tym faktem. Para już po kilku minutach złączyła się w pocałunku i widać było, że są sobą wzajemnie oczarowani. Po powrocie z randki Dan miał czas, aby poznać wszystkie inne dziewczyny.

Internauci jednak ocenili Dana nieco inaczej po jego wejściu do willi, niż uczestniczki "Love Island" i uważają, że może nie być nastawiony na znalezienie miłości w programie. Nie brakowało gorzkich słów skierowanych w jego stronę!

On robi takie wrażenie atencjusza. Myślę że będzie zmieniał dziewczyny szybko no ale zobaczymy

Taki player trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie

Czy tylko mi się podobał Dan bardziej w tej dziwnej masce, jak bez?

Czy tylko ja czuję zażenowanie słuchając tego wymuszonego akcentu?

Ciary żenady...

A Wy, co sądzicie o nowym uczestniku? Ma szansę na to, by nieźle namieszać w willi?

