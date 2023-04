"Love Island 7": Sandra zanudziła Mateusza w kryjówce. Fani: "Myślał, że co będzie a tu zodiakara" 

Takie obrotu spraw, chyba nikt się nie spodziewał. Po wyczerpującym dniu w "Love Island", gdzie uczestnicy musieli wcielić się w rolę rodziców, na Sandrę i Mateusza czekała kryjówka. Jednak to w ogólnej sypialni było zdecydowanie bardziej gorąco niż w intymnej kryjówce, gdzie Sandra... prawie uśpiła Mateusza swoim monologiem m. in. o znakach zodiaku. Fani zrywają boki:

Hahahaha Mati i Sandra w kryjówce hit 🤣 On już ma dosyć chyba jej 🤣 - piszą na Instagramie.

"Love Island 7": Sandra zanudziła Mateusza w kryjówce?

Niedawno to Jay uciekł przed Martą z kryjówki "Love Island". Fani śmieją się, że Sandra przebiła koleżankę, a widok ziewającego Mateusza mocno ich rozbawił.

- Karma wróciła do niego, to było cudne😂

- Dorsz - nowy środek antykoncepcyjny - konkurencja Marty od Jey'a xD

- Nie no, widać, że ma jej dosyć. Byle do finału zyskało nowy wymiar :D

- Mati myślał, że co będzie a tu zonk - zodiakara 😂

- Gadanie Sandry było najlepszą antykoncepcją 🐟

Sandra postanowiła przeznaczyć czas spędzony w kryjówce z Mateuszem w "Love Island" na rozmowy. Mateusz jednak nie wyglądał za zainteresowanego, a fakt, że prawie zasnął nie umknął nawet Sandrze. Widzowie sceptycznie podchodzą do ich relacji i martwią się, że Mateusz nie jest wkręcony tak jak jego programowa partnerka:

- Jakoś tak nie mogę uwierzyć w to, że Mati traktuje tą relację na serio, bo Sandra to widać że poleciała bardzo

- Wcale bym się nie zdziwiła, jakby po programie za jakis czas byl razem z Alicją, tam byla mega chemia a tutaj😂 Jego ziewanie w kryjowce 😂😂😂

- Oj... Mateusz znudzony rozmową, bo liczył na coś innego. Słabo to wyglądało

Mat. prasowe/LOVE ISLAND

Czy nuda w kryjówce wpłynie jakoś na relację Sandry i Mateusza tuż przed finałem w "Love Island"? Uczestnicy zapewnili, że są dumni, że nie dali się ponieść emocjom w kryjówce. Jednak fani są nie do końca przekonani, co do ich słów. Jedno jest pewne, przez finałowym dniem nie będzie brakowało emocji. Zalani łzami uczestnicy "Love Island" spotkają się ze swoimi rodzinami. Będzie wzruszająco.