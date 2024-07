Josie i Kuba skomentowali swoją wygraną w "Love Island 5'. Wygląda na to, że wiedzących czego chcą od życia uczestników, nie zaskoczyła taka decyzja widzów. Koniecznie zobaczcie, co powiedzieli nam na ten temat tuż po finale!

"Love Island 5": Josie i Kuba o tym, za co pokochali ich widzowie

Josie i Kuba wygrali "Love Island 5". Pierwsze tygodnie po programie są jednak dla nich trudne, ponieważ uczestniczka będzie musiała wrócić do Kanady - co oznacza chwilową rozłąkę. Josie i Kuba z 'Love Island" opowiedzieli nam o planach na najbliższe trzy miesiące. W końcu teraz ich życie zmieni się o 180 stopni!

Josie i Kuba komentując wygraną w "Love Island" przyznali, że "ciężko w to uwierzyć" ale jednocześnie nie są zaskoczeni, że to właśnie ich widzowie wytypowali do zwycięstwa. W końcu znają swoje mocne strony i doskonale wiedzą, czym mogli przekonać do siebie widzów! Zobaczcie ich rozbrajająco szczerą odpowiedź na ten temat w naszym wideo.

