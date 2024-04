Chyba nikt by się nie spodziewał takiego obrotu spraw zaledwie kilka dni przed finałem "Love Island". Pati i Robert połączyli się ze sobą niedawno, ale oboje nie potrafią oderwać od siebie wzroku. Ich relacja choć krótka, jest bardzo romantyczna. Miłość dosłownie wisi w powietrzu, a widzowie rozpływają się nad ich uczuciem.

Pati i Robert wygrają "Love Island"? Fani są nimi zachwyceni

9. edycja miłosnego hitu Polsatu zbliża się do wielkiego finału. Po Casa Amor można byłoby się spodziewać, że uczestnikom nie uda się już połączyć w nowe i trwałe pary. Jednak jedna z par odnalazła swoje szczęście dopiero teraz. Na Wyspie Miłości Pati musiała przejść długą drogę, by znaleźć swoją drugą połówkę. Pati z "Love Island" mocno skwitowała Dana po jego szaleństwach w Casa Amor, jednak nie zamierzała się poddawać i gdy w willi pojawił się uczestnik, którego znała przed programem — postanowiła dać mu szansę. Jednak ta relacja również nie przetrwała, a Robert, któremu od początku podobała się Pati, wykorzystał ten moment, by się do niej zbliżyć.

Patrycja i Robert z "Love Island" nie mają zbyt wiele czasu na to, by się lepiej poznać, jednak już widać iskry między nimi. Jarek i Zuzia postanowili nawet zrobić coś wyjątkowego dla pary i przygotowali dla nich randkę przy basenie. Oboje byli zachwyceni ich pomysłem i idealnie wykorzystali ten czas.

Internauci są zachwyceni nową parą w willi i przyznają, że widać między nimi szczere i prawdziwe uczucie. Romantyczne gęsty i słowa Roberta wobec Pati imponują widzom, a ich wspólny taniec przy basenie był idealnym dowodem na to, że para jest dla siebie stworzona. Myślicie, że mają szanse na wygraną?

Matko jedyna, od godziny mam banana na twarzy, co za odcinek. Love Love Love

U żadnej pary nie było widać jeszcze takich iskierek w oczach jak u Patrycji i Roberta. Pierwszy raz tak wartościowy chłopak w tym programie

Mówcie co chcecie, może poznali się na końcu, zbliżyli dopiero teraz, ale mój głos w finale mają właśnie oni

Oni są dla siebie stworzeni — piszą internauci.

A wy kibicujecie Pati i Robertowi w "Love Island"? Myślicie, że rzeczywiście mają szansę na wygraną?

