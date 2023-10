W finale 5 edycji "Love Island" Góral nie zawahał się nawet przez chwilę. Choć mógł zgarnąć 100 tysięcy, on wybrał miłość - suma zostanie więc podzielona na pół. Co zrobią z tymi pieniędzmi? Zobaczcie, co powiedzieli specjalnie dla Party.pl

Reklama

"Love Island" Co Josie i Kuba zrobią z pieniędzmi z wygranej?

W finałowym odcinku "Love Island" ze strony Górala - Josie wyznała Kubie miłość, a Karolina Gilon już rozmarzyła się na temat góralskiego wesela. Chwilę później ogłosiła decyzję widzów, po której to Góral i Josie zostali zwycięzcami show. Kuba wylosował kopertę z pieniędzmi. Choć mógł zostawić całość pieniędzy dla siebie, nie miał wątpliwości.

Wybrałem miłość. Zawartość koperty nie była dla mnie ważna! - mówił.

Tuż po finale Josie i Kuba opowiedzieli nam, co zamierzają zrobić z tą okrągłą sumką. Część na pewno oboje chcą przeznaczyć na... Zresztą zobaczcie sami, co powiedzieli.

Reklama

Zobacz także: "Love Island 5": Jak uważnie oglądaliście show Polsatu? QUIZ