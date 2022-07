"Love Island": Josie i Kuba rozstali się?! Jest komentarz!

Oliwia i Maciek z "Love Island" stworzyli zgraną parę, jednak ich związek był niezwykle burzliwy i po zakończeniu programu szybko się skończył. Często pomiędzy tą dwójką dochodziło do konfliktów. Oliwia oskarżyła nawet byłego partnera o uporczywe nękanie i znęcanie się psychiczne. Chociaż od ich rozstania minęło już trochę czasu, to wygląda na to, że gwiazda "Love Island" nie poradziła sobie jeszcze do końca z rozstaniem. Co dokładnie wyznała? Zobacz także: Oliwia z "Love Island" oskarża Macieja o znęcanie psychiczne! Sprawą zajmie się policja! Oliwia z "Love Island" tęskni za Maćkiem? Relacja Oliwii i Macieja z "Love Island" była przepełniona konfliktami. Niestety, ich związek także zakończył się w burzliwej atmosferze. Była partnerka Macieja opublikowała nawet specjalne oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym poinformowała, że były chłopak znęcał się nad nią psychicznie. Po rozmowach ze specjalistami zrozumiałam, że stałam się ofiarą uporczywego nękania oraz psychicznego znęcania się. Z tego względu postanowiłam złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw uporczywego nękania oraz znęcania się psychicznego nade mną przez Macieja Szewczyka - czytamy w oświadczeniu Oliwii. Chociaż jak stwierdziła Oliwia, jej związek z Maćkiem był bardzo toksyczny, to wygląda na to, że w dalszym ciągu nie może zapomnieć o byłym partnerze. Ostatnio na swoim InstaStory gwiazda "Love Island" poprosiła fanów o zadawanie jej pytań. Jeden z obserwatorów postanowił dowiedzieć się, jak można zapomnieć o kimś, kto nie był wart miłości. Odpowiedź Oliwii była dość zaskakująca! Nie wiem jak. Wiele z was prosi mnie o rady. Mówi, że jestem inspiracją, żeby wyjść z toksycznej relacji. Ja sama sobie...