"Love Island": Kuba po rozstaniu bardzo dba o Josie. Zdradziła, co dla niej zrobił!

Wero z "Love Island" podczas relacji na InstaStories zabrała głos w sprawie rozstania z Kubą. Niestety, para z ostatniej edycji randkowego show poinformowała wczoraj, że ich związek to już przeszłość. Wero i Kuba opublikowali w sieci krótką relację, w której zdradzili, że podjęli decyzję o rozstaniu i nie mieszkają już razem. Po wspólnym oświadczeniu, Wero odezwała się do swoich fanów i zwróciła się do nich z prośbą. Wero z "Love Island" zabrała głos po rozstaniu z Kubą Wero i Kuba wzięli udział w szóstej edycji "Love Island" i byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par randkowego show. Między uczestnikami szybko pojawiło się uczucie, ale nie wszyscy fani wierzyli, że mają wobec siebie szczere intencje. Relacja Wero i Kuby już w programie została wystawiona na poważną próbę- uczestniczka "Love Island" zastanawiała się nad przyszłością swojego związku po tym, jak Kuba przyznał, że okłamał ją w sprawie swojej choroby. Para pokonała potężny kryzys i ostatecznie dali sobie szansę, a po programie zamieszkali razem i kontynuowali swoją relację. Niestety, wczoraj Wero i Kuba z "Love Island" ogłosili swoje rozstanie. Teraz Wero podczas relacji na InstaStories zwróciła się do fanów. Chciałabym jeszcze coś dodać bo widzę po prostu niektóre wasze komentarze. Chciałabym abyście uszanowali prywatność moją oraz Kuby. Ja wiem, rozumiem, że wy nas oglądaliście, kibicowaliście nam, niektórzy nie, ale dostaję od was tyle wiadomości. Ja wiem, że chcielibyście poznać odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale uszanujcie to, że ja i Kuba dla nas to też jest mega ciężki okres teraz- wyznała Wero. Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała była uczestniczka "Love Island"! Zobacz także: "Love Island": Josie i Kuba podjęli decyzję o rozstaniu! W sieci pojawiło...