Ania i Włodek z "Love Island" są jedną z najbardziej lubianych par, których uczucie przetrwało po programie. Teraz wydaje się, że ich relacja weszła na jeszcze wyższy poziom, ponieważ zamieścili nagranie na swoje social media, z którego na pierwszy rzut oka wynika, że Włodek oświadczył się Ani. Ale czy aby na pewno? Musicie to zobaczyć!

Ania i Włodek z "Love Island" zaręczyli się?

Ania i Włodek poznali się w 5. edycji miłosnego formatu "Love Island". Początkowo nic nie wskazywało na to, że stworzą ze sobą poważną, romantyczną relację, jednak nieoczekiwanie para zakochała się w sobie i od tej pory są niemalże nierozłączni. Jednak w ubiegłym roku Ania i Włodek z "Love Island" postanowili się rozstać, o czym poinformowali fanów a swoim Instagramie. Na szczęście ten stan nie trwał zbyt długo i już dwa miesiące później byli uczestnicy "Love Island" postanowili sobie dać jeszcze jedną szansę. Wydawać by się mogło, że teraz ich relacja przechodzi najlepszy okres, ponieważ do sieci trafiło nagranie, w którym Włodek klęka przed Anią!

Po dwóch latach naszego związku, ponownie wybraliśmy się do Hiszpanii... zabrał mnie na plażę przy zachodzie słońca. Powiedział bym założyła tę pamiętną, niebieską sukienkę i w pewnym momencie spojrzał mi głęboko w oczy i uklęknął... - zaczęła narrację Ania.

Gdy fani już chcieli zacząć gratulować zaręczyn, Ania dopowiedziała swoją historię. Okazało się, że mężczyzna schylił się po... muszelkę:

Okazało się, że znalazł piękną muszelkę, którą mi podarował.. Ale z niego romantyk. Szczęście nie jedno ma imię! - czytamy na nagraniu Ani i Włodka.

W sieci panuje trend, w którym mężczyzna schyla się i jest narracja sugerująca zaręczyny. W komentarzach od razu zawrzało:

A tu już każdy czekał na romantyczne oświadczyny

Ale to oświadczył się czy nie?

Hahaha a już myślałam, że można zacząć gratulować!

Warto wspomnieć, że niedawno media obiegła informacja, że Magda i Wiktor z "Love Island" rozstali się. Para była zaręczona i planowała ślub, jednak niespodziewanie ich związek zakończył się.

