"Love Island": Josie i Kuba podjęli decyzję o rozstaniu! W sieci pojawiło się oświadczenie byłej pary

Tego nie spodziewał się chyba nikt! Josie z "Love Island" wróciła do Polski i pojechała do Kuby, a teraz razem ogłosili, że to koniec ich związku. Co się stało?

Kuba z "Love Island" podczas relacji na InstaStories opublikował długi wpis, w którym poinformował, że jego związek z Josie to już przeszłość! Niestety, okazuje się, że zwycięzcy przedostatniej edycji randkowego show Polsatu podjęli decyzję o rozstaniu. Co się stało? Josie i Kuba we wspólnym oświadczeniu zdradzili powody decyzji o zakończeniu związku.

Rozstanie Josie i Kuby z "Love Island"

Josie i Kuba wzięli udział w piątej edycji "Love Island" i szybko zdobyli ogromną sympatię widzów. Fani programu mocno kibicowali seksownej blondynce i przystojnemu góralowi, którzy nie ukrywali, że narodziło się między nimi prawdziwe uczucie. Para dotarła do wielkiego finału i wygrała randkowe show Polsatu. Po zakończeniu programu Josie przeprowadziła się w polskie góry, do Kuby. Ich relacja została jednak wystawiona na prawdziwą próbę, kiedy Josie z "Love Island" musiała wrócić do Kanady. Była uczestniczka programu spędziła tam kilka miesięcy, ale ostatnio wróciła do Polski.

Niestety, teraz Kuba i Josie z "Love Island" poinformowali, że ich związek należy do przeszłości.

Hejka kochani. Chcielibyśmy sportować naszą sytuację w związku bo wiele osób o to pyta, nie chcemy robić z tego tajemnicy, jesteśmy już na to gotowi. Z różnych względów dla nas obojga nie widzieliśmy naszej wspólnej przyszłości, w dalszym ciągu bardzo się lubimy i będziemy mieli kontakt bo mamy wspólny język, ale już nie jako para. Nie pytajcie, co poszło nie tak, czy ktoś kogoś zdradził bo piszecie tylko takie wiadomości, nic takiego się nie stało, po prostu dwa różne charaktery- zaczęli we wspólnym oświadczeniu.

Josie i Kuba nie ukrywają, że decyzja o rozstaniu była dla nich bardzo trudna, ale zamierzają miło wspominać ich wspólną przygodę w programie.

Nie chcemy się krzywdzić więc łatwiej będzie nam pójść własymi ścieżkami, bardzo się szanujemy i będziemy zawsze wspominać miło naszą przygodę miłosną. Wiemy, że wielu z was rozczarujemy, ale weźcie pod uwagę, że dla nas też nie jest to łatwa decyzja, mamy uczucia i też wewnątrz cierpimy, więc bądźcie z nami a nie rzucajcie na nas prostych słów, które mogą nas znów ranić- apelują Josie i Kuba.

Kibicowaliście Josie i Kubie w piątej edycji "Love Island" i żałujecie, że ich relacja nie przetrwała próby czasu? Myślicie, że była para da sobie jeszcze ostatnią szansę i spróbują odbudować swój związek?

