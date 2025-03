"Love Never Lies: Polska" to reality show, w którym pary testują swoją szczerość wobec siebie. Program bazuje na wykrywaczu kłamstw – każda prawda nagradzana jest pieniędzmi, a każde kłamstwo prowadzi do ich utraty. Uczestnicy muszą zmierzyć się z trudnymi pytaniami, pokusami i niespodziewanymi zwrotami akcji.

Program ponownie udowodnił, że prawda w relacjach często bywa bolesna, a uczestnicy muszą stawić czoła swoim uczuciom oraz konsekwencjom swoich decyzji. Doskonale przekonali się o tym między innymi Martirenti i jej partner Grzegorz Milewski. W finale show doszło pomiędzy nimi do poważnego spięcia, jednak czy po powrocie do Polski udało im się odbudować relację? Właśnie wszystko stało się jasne!

Udział Martirenti i Grzegorza w "Love Never Lies" był pełen emocji

​Marta Rentel, znana jako Martirenti, i jej partner Grzegorz Milewski byli jedną z par w trzecim sezonie programu "Love Never Lies: Polska". Para zdecydowała się na udział w show, aby sprawdzić siłę swojego związku w nowych warunkach. ​

Podczas programu Martirenti nawiązała bliską więź z Kubą, uczestnikiem znanym z "Hotelu Paradise". To oczywiście wpłynęło na dynamikę jej związku z Grzegorzem, prowadząc do napięć i trudnych emocji.

W finale programu, którego emisja odbyła się 5 marca 2025 roku na platformie Netflix, Martirenti i Grzegorz stanęli przed trudnym wyborem dotyczącym przyszłości ich relacji. Marta przyznała, że jeśli mają być szczęśliwi osobno, warto to przyznać i pozwolić odejść ukochanej osobie.

Czy Martirenti i Grzegorz są razem po "Love Never Lies"?

Teraz jednak już oficjalnie wiadomo, czy Martirenti i Grzegorz zdecydowali się odbudować swoją relację po programie. W Reunion 3. edycji "Love Never Lies" dowiedzieliśmy się, że pomimo spięcia w finale show, Marta i Grzegorz opuszczali show jako para. Ostatecznie jednak ich relacja nie przetrwała i zakończyła się po miesiącu od wyjścia z programu.

Status jest taki, że nie ma związku, więc nie jesteśmy razem. - przyznał Grzegorz

Wróciliśmy razem, razem mieszkaliśmy, więc coś próbowaliśmy. Nawet byliśmy raz na terapii i próbowaliśmy się dogadać, no ale się nie udało, więc stosunkowo miesiąc po programie się rozeszliśmy. (...) Finalnie poprosiłam Grzegorza, żeby się wyprowadził i się tak stało - dodała Marta

Marta przyznała także, że męczyła się w towarzystwie Grzegorza.

Możemy mieć do siebie żal o stratę dużej ilości czasu - podkreśliła jeszcze Martirenti

Marta i Grzegorz przyznali także, że po rozstaniu nie mają nawet ze sobą kontaktu i podczas odcinka Reunion widzieli się po raz pierwszy od 7. miesięcy.

Czy Martirenti z "Love Never Lies" jest z Kubą z "Hotelu Paradise"?

Przypomnijmy, że w "Love Never Lies" Marta poznała Kubę z "Hotelu Paradise", który zrobił na niej wrażenie. Martirenti po kilku dniach znajomości nawet płakała z tęsknoty za nim, co zaskoczyło wielu fanów programu, a także samych uczestników. Widzowie show zastanawiali się, czy po programie Marta i Kuba nawiązali bliższą relację. Jak się okazało, ostatecznie nic z tego nie wyszło!

Spotkaliśmy się dokładnie dwa razy. Raz potrzebowałem ładowarki, którą zostawiłem w pokoju w willi i później spotkaliśmy się - to było już po rozstaniu Marty i Grzesia. (...) Spotkaliśmy się i myślałem, że to następne spotkanie nadejdzie, ale nie miałem żadnego odzewu od Marty. Jak napisałem do niej, to też bardzo wyczułem, że chce mnie zniechęcić. - wyznał Kuba

Nie poczułam, że to ma sens. Ja szukam poważnego związku i dla mnie po prostu nie widzę tej relacji wspólnie, żeby miała sens. (...) Dużo red flagów - dodała Marta w kontekście jej relacji z Kubą

Na koniec dowiedzieliśmy się także, że Martirenti już od trzech miesięcy jest w nowym związku. Podkreśliła jednak, że to, kim jest jej wybranek, pozostanie jej słodką tajemnicą. Co więcej, również Grzegorz przyznał, że już się z kimś spotyka, jednak póki co on także nie zdradza tożsamości swojej nowej partnerki.

Spodziewaliście się, że właśnie tak potoczą się losy Marty i Grzegorza po "Love Never Lies"?

Powyżej możecie zobaczyć również materiał wideo z naszej rozmowy z Marti Renti tuż po odcinku Reunion. Co miała do powiedzenia przed naszą kamerą? Wszystkiego dowiecie się z wideo powyżej!

mat. prasowe Love Never Lies, Netflix

