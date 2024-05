Telewidzowie poznali Kubę Stanisławskiego w 8. edycji hitowego, miłosnego formatu Polsatu. Od zakończenia show minęło zaledwie kilka miesięcy, a uczestnik już pochwalił się radosnymi wieściami nt. tego, że zostanie tatą! Gratulacjom nie ma końca.

Kuba z "Love Island 8" będzie miał dziecko

8. edycja "Love Island" zakończyła się kilka miesięcy temu, a jeden z uczestników już doczekał się wspaniałej niespodzianki. Kuba Stanisławski zostanie tatą! Wraz z ukochaną przekazali wspaniałe informacje za pośrednictwem Instagrama. Trafiły tam też rozczulające kadry partnerki Kuby z ciążowym brzuszkiem.

Jeszcze Cię nie widziałam, a już jesteś spełnieniem wszystkich moich marzeń - pisze dumna przyszła mama.

Pod wpisem dumnych, przyszłych rodziców zaroiło się od gratulacji - nie tylko od fanów, ale również od innych uczestników i uczestniczek miłosnego show:

Gratuluję - napisała Claudia Szponar.

Pierwszy wiedziałem. Gratulacje jeszcze raz !! - napisał Bartek Ratajczak.

Gratulacje - przekazała Laura Gołaszewska.

Instagram @loveislandwyspamilosci

My również dołączamy się do gratulacji dla przyszłych rodziców i życzymy wszystkiego, co najlepsze!

