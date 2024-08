Już niebawem ruszy nowy sezon "Hotelu Paradise", w którym uczestnicy ponownie zawalczą o swoje uczucia. Istnieje prawdopodobieństwo, że ta edycja zgromadzi jeszcze więcej widzów przed telewizory, a to wszystko za sprawą zwyciężczyni "Królowej Przetrwania"- Josie Kwaśniewskiej, która niegdyś brała udział w "Love Island"! Czy celebrytce uda się znaleźć miłość w Wietnamie?

Josie z "Love Island" znajdzie miłość w "Hotelu Paradise"?

Programy typu reality show cieszą się od zawsze dużą popularnością. Fani mają wówczas wrażenie, że przeżywają wzloty i upadki na bieżąco z uczestnikami. Nie da się ukryć, że topowymi programami o miłości są "Love Island" oraz "Hotel Paradise". Niedawno media obiegła informacja, że nie będzie kolejnego sezonu Wyspy Miłości, więc widzowie zapewne skupią większą uwagę na propozycji od TVN7. Tym bardziej, że na oficjalnym profilu programu pojawiło się zaskakujące nagranie.

Na wideo zamieszczonym przez profil "Hotelu Paradise" pojawiła się Josie Kwaśniewska, którą widzowie mogą znać z dwóch topowych programów. Początkowo Josie zyskała popularność podczas konkurencyjnego programu "Love Island", który wygrała w parze z Kubą. Ich relacja niestety nie przeszła próby czasu, a para postanowiła się rozstać. Na fali popularności kobieta została zaproszona do programu "Królowa Przetrwania", w którym ponownie zajęła pierwsze miejsce! Mówi się, że "do trzech razy sztuka", więc tym razem wydawać by się mogło, że kobietę zobaczymy w programie "Hotel Paradise".

Kiedyś byłam na Wyspie szukać miłości, ale w tym sezonie miłości już nie ma na Wyspie i jest tylko w Hotelu! - mówi na nagraniu Josie.

W komentarzach zawrzało i fani byli przeszczęśliwi, że zobaczą swoją ulubienicę w kolejnym show:

Ale super, że będziesz w programie

Wow, super Cię widzieć

josiekwasniewska/Instagram

Jednak, jak udało nam się dowiedzieć Josie nie będzie występować w "Hotelu Pradise" w roli uczestniczki.

Josie nie pojawi się w Hotelu Paradise jako uczestniczka show - zdradza nam osoba z produkcji.

Chcielibyście zobaczyć Josie w kolejnym reality show?

