Bez wątpienia instagramowe nagranie, które oglądamy na profilach uczestników, okazało się dużym zaskoczeniem dla widzów "Love Island". Szczególnie że do tej pory nic nie wskazywało na to, że coś więcej łączy Łukasza i Josie. Fani więc ruszyli z licznymi komentarzami. Koniecznie zobaczcie ich wspólny film!

"Love Island": Łukasza i Josie są parą?

W ostatnim czasie mogliśmy śledzić losy uczestników, którzy zdecydowali się poszukać miłości w siódmej edycji randkowego programu "Love Island". W tym gronie znalazł się także Łukasz Urbaniak, który ponownie zawitał na Wyspie Miłości. Pomimo licznych prób poszukiwania drugiej połówki, te skończyły się na niczym, a uczestnik ponownie wrócił do Polski bez miłości. Chwilę potem jednak zaskoczył wyznaniem. Wówczas Łukasz z "Love Island" pokazał swoją miłość. Szybko natomiast okazało się, że tą jest... uroczy szczeniak! Czy teraz przyszła jednak pora także na kobietę u jego boku? To nagranie dało do myślenia!

Na Instagramie uczestnika wylądował zabawny filmik, na którym ten występuje wspólnie z Josie. Bohaterką dobrze znaną z piątego sezonu show. Taki duet może okazać się zaskakujący, szczególnie, że Josie i Kuba z "Love Island" rozstali się w listopadzie, w ubiegłym roku. Do tej pory ta, podobnie jak Łukasz, pozostawała singielką. Do myślenia daje także opis, który pojawił się pod filmikiem. Jeden z hasztagów to popularne "copuple goals", co w tłumaczeniu oznacza wymarzony związek.

Instagram/Łukasz Urbaniak

Nic więc dziwnego, że fani "Love Island" od razu ruszyli z licznymi domysłami:

- Wy jesteście parą? - A to oni są razem? - dopytują internauci.

Nie da się ukryć, że taki duet wywołał duże kontrowersje:

-Bez przesady, Lucas to kompletnie nie ta liga, patrząc na to jak Josie była z Góralem, poza tym to tylko rolka, z Oliwią też ma. - Również uważam, że Josie to nie liga dla Lukasa ???? - komentują.

Instagram/Josie Kwaśniewska

Jak myślicie? Faktycznie jest coś na rzeczy?

Instagram/Łukasz Urbaniak