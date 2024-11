Kuba z "Love Island" nie miał szczęścia na Wyspie Miłości, ale miał szczęście w życiu. Uczestnik show właśnie przywitał na świecie swoją pierwszą pociechę i pochwalił się kadrem tuż po porodzie. Kuba nie ukrywa swojego szczęścia i zdradził również, jak czuje się jego ukochana.

Tej jesienni w stacji TV4 nie pojawiła się nowa edycja "Love Island" nad czym fani formatu bardzo ubolewali. Wszyscy sądzili, że miłosne reality- show powróci na antenę wiosną przyszłego roku jednak teraz nie wiadomo co dalej z "Love Island". Podobno w przyszłym roku ma zostać zastąpione programem "Miłość za wszelką cenę". Widzowie uwielbiają oglądać, jak wyspiątka szukają miłości, jednak nie każdemu z nich to się poznać kogoś wyjątkowego. Kuba wziął udział w 8. edycji miłosnego show i najbliższą więź nawiązał z Karoliną, która ostatecznie wybrała Rafała. Jednak niedługo po emisji show Karolina z "Love Island" pojawiła się na premierze u boku Kuby. Wszyscy sądzili, że para może dała sobie kolejną szansę, ale niedługo po tym uczestnik show był w związku z inną kobietą. Kilka tygodni temu Kuba i jego partnerka poinformowali za pośrednictwem Instagrama, że spodziewają się dziecka. Uczestnik show nie krył swojego szczęścia.

Kilka miesięcy później dumni rodzice doczekali się swojego synka na świecie. W piątek, 15 listopada Kuba z "Love Island" udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie swojej pociechy tuż po porodzie.

Mam najpiękniejszego synka na świecie. Mój świat właśnie stanął w miejscu i choć nie było łatwo, to było warto! Mam już wszystko, o czym marzyłam. Dziękuje @new_young_prospect jesteś naszym największym wsparciem i aniołem. Dziękuje za pięknego, zdrowego synka

Moje dwie największe gwiazdy co przeszliśmy to nasze NAJSILNIEJSZA KOBIETA, JAKĄ ZNAM. Ja to bym odpadł w przedbiegach...

— napisał Kuba.