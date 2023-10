W niedzielny wieczór poznaliśmy zwycięzców piątej edycji "Love Island". Widzowie nie mieli wątpliwości, że powinni to być Josie i Kuba. Tuż po finale, specjalnie dla Party.pl para odpowiedziała na kilka naszych pytań. Między innymi o pewną złośliwość Kuby pod adresem wybranki... Zobaczcie, co powiedział nam Góral.

Zwycięzcy "Love Island 5", tuż po finale odpowiadali na nasze pytania. Między innymi, co zrobią z pieniędzmi z wygranej - Kuba, który wylosował kopertę ze 100 tys. złotych zdecydował, że podzielą je między siebie. Na ile poważnie myślą o wspólnej przyszłości - zdradzili nam czy zamieszkają razem i gdzie. Zapytaliśmy go też o pewną małą złośliwość, która padła z ust Kuby kilka dni przed finałem. Chodziło o specyficzną mieszankę językową, jaką mówi Josie.

Tyś jest jak taka baba ze wsi. Takim językiem, to nawet u nas w górach nie mówią, jak ty mówisz. Masz taką gwarę jakąś sielską. Jak ja cię wezmę do siebie to proszę cię chociaż ze dwa dni po angielsku mów do ludzi - stwierdził.

Ja będę pokazać moje true self. Po co chować kim ja jestem, co nie lubisz? - dopytywała dziewczyna.