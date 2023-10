Kuba i Josie to prawdziwi ulubieńcy widzów "Love Island" - nic więc dziwnego, że to właśnie ta para wygrała 5. edycję show. Teraz przed zwycięzcami miłosnego programu prawdziwe życie, a jak wiadomo, rzeczywistość często weryfikuje relacje, które zrodziły się w reality show. Dla Kuby i Josie pojawia się dodatkowe utrudnienie w budowaniu związku po programie - chodzi oczywiście o dzielącą parę odległość. Josie mieszka w Kanadzie, a Kuba ma rodzinę, pracę i dom w Zakopanem. Jak zatem będą wyglądały ich najbliższe wspólne miesiące?

Kuba i Josie zaraz po wielkim finale "Love Island", w którym zajęli pierwsze miejsce, odpowiedzieli na kilka pytań. Wśród nich pojawiło się to, o ich wspólne plany na najbliższe trzy miesiące. Jak się okazało, para już wie, że niestety czeka ich rozłąka.

- Te trzy miesiące to będzie też rozłąka nasza, ze względu na to, że Josie musi wyjechać do siebie - powiedział Kuba.