Na początku wielu internautów nie było przekonanych do związku Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony". Pojawiły się sugestie, że uczestnikowi show ma zależeć bardziej na hektarach Ani niż na niej samej. Okazuje się, że Kuba wcale nieradzi sobie gorzej od swojej partnerki i prowadzi własną działalność gospodarczą, która po jego udziale w programie zyskała na popularności.

Relacja Ani i Kuby z miłosnego hitu TVP rozwija się w błyskawicznym tempie. W wigilijny wieczór para pochwaliła się, że są już narzeczeństwem, a pod ich postem roi się od gratulacji i ciepłych słów. W świątecznym odcinku Ania i Kuba z "Rolnika" zdradzili, że spodziewają się dziecka i że kolejne święta będą już spędzać w trójkę. Na początku niewiele osób wierzyło w ich relacje, ale oni udowodnili wszystkim, że się mylą. Warto jednak podkreślić, że wielu internautów twierdziło, że uczestnik show jest bardziej zainteresowany Ani majątkiem niż nią samą. Teraz okazuje się, że sam jest właścicielem dobrze prosperującej restauracji w Ostrowie Wielkopolskim, której popularność wzrosła po jego udziale w programie.

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" udzieli wywiadu dla lokalnego portalu infostrow.pl, w którym padło pytanie o restauracje uczestnika show w Ostrowie Wielkopolskim. Redaktor portalu postanowił dopytać, czy popularność restauracji wzrosła po udziale Kuby w programie.

Chyba trochę tak. Była nawet możliwość wspólnego oglądania co niedzielę programu. Odnoszę wrażenie, że zainteresowanie jest większe.

Nie ma co ukrywać, że jest to też reklama dla restauracji Kuby. Program „Rolnik szuka żony” jest bardzo popularny. Ogląda go kilka milionów widzów.

— dodała Ania.