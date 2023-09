Karolina i Marcin z "Love Island" oszukali wszystkich? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani randkowego show Telewizyjnej Czwórki. W zapowiedzi nowego odcinka programu widzowie usłyszeli zaskakujące wyznanie Karoliny, które oburzyło internautów. W komentarzach zawrzało! Fani "Love Island" mają już dość .

Najnowsza edycja "Love Island" od pierwszego odcinka przynosi widzom naprawdę sporo emocji. Już na samym początku w "Love Island" pojawił się były narzeczony uczestniczki. Karolina była zaskoczona obecnością Marcina w willi, ale była para zapewniała, że mieli świadomości, że spotkają się w telewizyjnym show. Dziś każde z nich jest w parze z innymi uczestnikami, ale widzowie zauważyli, że między Karolina a Marcinem wciąż iskrzy. Co ciekawe, w zapowiedzi kolejnego odcinka "Love Island" możemy zobaczyć, jak Karolina tłumaczy Bartkowi, że tuż przed rozpoczęciem programu spędziła z kimś noc- co ciekawe, w tym czasie na ekranie zobaczyliśmy Marcina...

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani podejrzewają, że Karolina mówiła o Marcinie! Internauci uważają, że razem powinni odejść z programu:

- 2 tygodnie przed programem się przespali? Jak podobno uczestnicy ze 2 miesiące wcześniej wiedzą, że będą w programie, na bank wiedział, ze Karolina tam będzie

- Karolina i Marcin to ustawka na bank się nie rozstali tylko udają ex ….

- Karolina z Marcinem powinni odejść , kłamią .. 2 tyg przed programem śpią razem ale w programie wchodzi Marcin i udaje że jej nie zna przy przywitaniu .. ściema od pierwszej sekundy kiedy wszedł do wili .. jak nie odejdą to non stop sezon będzie sie opierał na gierkach tej pary .. chore- komentują fani.