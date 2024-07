Kuba Wojewódzki ma swoją teorię na temat romansu Agnieszki Kaczorowskiej i Łukasza Kadziewicza. Od kilku tygodni mówi się, że Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz spotykają się również poza salą treningową i są ze sobą bardzo blisko... Co myśli o tym showman?

Kuba Wojewódzki komentuje romans Agnieszki Kaczorowskiej i Łukasza Kadziewicza

"Oto sensacja z pogranicza sportu, tańca i show-biznesu. Media spekulują, czy nasz siatkarski reprezentant Łukasz Kadziewicz (206 cm) nie ma romansu z aktorką i tancerką Agnieszką Kaczorowską (164 cm). A wszystko to oczywiście w "Tańcu z gwiazdami". Ona dementuje, on milczy. Środkowemu ciężko przyznać, że jest rozgrywającym", napisał w "Polityce" Kuba Wojewódzki

Środkowy to pozycja, na której gra siatkarz Łukasz Kadziewicz. Kuba Wojewódzki musiał chyba jednak pisać swój felieton w zeszłym tygodniu, bo nie tylko Agnieszka Kaczorowska, ale i Łukasz Kadziewicz zdementowali plotki na temat ich romansu. Tancerka stwierdziła, że są one dla niej krzywdzące, a Kadziewicz napisał, że plotki odbijają się na jego rodzinie oraz godzą w wizerunek jego oraz jego wspólników. Oboje liczą na to, że plotki wkrótce ucichną.

