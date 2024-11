Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka przez sześć lat tworzyła małżeństwo z choreografem i tancerzem Maciejem Pelą. Para poznała się podczas pracy nad projektem tanecznym i szybko nawiązała głęboką relację, którą później przekształcili w związek małżeński. Ich ślub odbył się w 2018 roku podczas romantycznej, ceremonii w malowniczej Toskanii.

Małżeństwo Kaczorowskiej i Peli do niedawna postrzegane było jako silna relacja oparta na wspólnych pasjach, zwłaszcza tańcu. Para często dzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami oraz refleksjami na temat swojego życia rodzinnego. Oboje aktywnie wspierali się w karierach zawodowych i wspólnie wychowywali dwoje dzieci - córeczki Emilkę i Gabrysię.

Agnieszka Kaczorowska wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że ich związek opiera się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i dążeniu do wspólnych celów. Maciej Pela, choć nie tak znany medialnie jak jego żona, zdobył uznanie w środowisku tanecznym. Jeszcze do niedawna małżeństwo tej pary było przykładem, jak idealnie można połączyć intensywne życie zawodowe z rodzinnymi obowiązkami. Jednak zdanie opinii publicznej uległo zmianie, gdyż w sieci pojawiły się plotki o rozstaniu się pary. Teraz Agnieszka Kaczorowska podczas wizyty u Kuby Wojewódzkiego otworzyła się na temat rozstania i wyjawiła szczegóły.

Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. Nie wiem, jak to przeniknęło do mediów. Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na moje dzieci. Żeby było dobrze

- wyjawiła Agnieszka Kaczorowska na początku rozmowy.