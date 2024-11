W ostatnim czasie o Agnieszce Kaczorowskiej i Macieju Peli jest nieustannie głośno. Małżonkowie, którzy przez lata uchodzili za idealną parę, niespodziewanie zdecydowali się rozstać. Tancerz wyznał, że sam był w szoku, gdy Agnieszka dwa dni po tym jak pisała mu czułe wiadomości, poinformowała go, że to koniec. Zaskakujące jest również to, co tancerz właśnie dodał na Instagram. Maciej Pela pochwalił się fotką u boku znanej piosenkarki, a podpis zdjęcia nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Reklama

Mąż Agnieszki Kaczorowskiej dodał zdjęcie z piękną artystką. "Idzie nowe"

Maciej Pela przez kilka lat obecności w Polskim show-biznesie zdobył grono sprzymierzeńców. Najpierw Paulina Smaszcz wzięła "jego" stronę i wsparła go po wiadomości o rozstaniu z Kaczorowską, a teraz tancerz spotkał się ze znaną piosenkarką i jej mężem, którzy najwidoczniej też stoją za nim murem. Maja Hyży, bo to o niej mowa, też ma za sobą bolesne rozstanie i publiczne przepychanki z byłym mężem, więc niewątpliwie może być dla tancerza ogromnym wsparciem. Cała trójka spotkała się w kawiarni, a zdjęciem ze spotkania podzielili się w mediach społecznościowych.

Co nam zgotował los? - napisali pod wspólną fotką.

Pojawił się również wymowny hasztag - "idzie nowe".

Pierwsze pogłoski o tym, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość pojawiły się na początku października. Małżonkowie wówczas nie zdementowali tej informacji, jednak na próżno było szukać oświadczenia w tej sprawie. Z racji tego, że oboje są aktywni w social mediach, zaczęły pojawiać się "znaki", które tylko potwierdzały te spekulacje. Agnieszka Kaczorowska usunęła ze swojego opisu na Instagramie słowo "żona" i paparazzi widzieli ją, jak paraduje po mieście bez obrączki. Maciej Pela natomiast "lajkował" w sieci niewybredne komentarze na temat Kaczorowskiej, które nie pozostawiały już żadnych wątpliwości. Po tygodniach domysłów Agnieszka Kaczorowska udała się do Kuby Wojewódzkiego i w końcu przyznała, że doniesienie o rozpadzie jej związku, są prawdziwe.

Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. (...) Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na moje dzieci. Żeby było dobrze - wyznała na wizji.

Maciej Pela nie pozostawał jej dłużny i również udał się do telewizji. Jak przyznał, występ żony bardzo go zszokował.

Byliśmy umówienie z Agnieszką, że nie idziemy do mediów rozmawiać, nie idziemy ogłaszać tego oficjalnie, dopóki sami nie poukładamy swoich spraw przede wszystkim między sobą. (...) Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tą umowę(...) Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków. - oznajmił Pela.

Tancerz, gdy poruszył temat dzieci, nie mógł ukryć emocji i wzruszył się na wizji.

Czy musimy być cały czas z przyklejonym uśmiechem, kiedy sypie się całe życie? Ja nie jestem w stanie udawać, że nic się nie stało - wyznał Pela.

A Wy, co sądzicie o nowym zdjęciu Macieja Peli?

Reklama

Zobacz także: Zarzucili Peli, że robi z siebie ofiarę po rozstaniu z Kaczorowską. Wyznał w "DDTVN": "Sypie się życie"