Gościem dzisiejszego, wtorkowego odcinka (5.11) Kuby Wojewódzkiego w TVN będzie sama Agnieszka Kaczorowska! Tancerka i aktorka, którą wkrótce zobaczymy również w reality show "Królowa przetrwania" w TVN 7 po raz pierwszy potwierdziła rozstanie z mężem. W sieci ukazał się nowy fragment z Kaczorowską, który skomentował sam Maciej Pela. Zobaczcie sami!

Agnieszka Kaczorowska o rozstaniu u Kuby Wojewódzkiego, komentuje Maciej Pela

Na ten odcinek czekają wszyscy! Kuba Wojewódzki do swojego programu w TVN zaprosił Agnieszkę Kaczorowską, o której w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo głośno. Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że tancerka rozstała się z mężem, Maciejem Pelą. Do teraz serialowa Bożenka z "Klanu" nie komentowała tych spekulacji, dziś już wszystko jest jasne - w rozmowie z Wojewódzkim Kaczorowska przyznała, że nie są już razem. W sieci ukazał się kolejny fragment z udziałem aktorki. Gwiazdor TVN zawarł z nią umowę, że to w jego programie pierwszy i ostatni raz odniesie się do tej sytuacji, ze względu na dobro jej córek oraz samego Macieja Peli. Przy okazji Wojewódzki skomplementował tancerza, ponieważ miał okazję spotkać parę na wakacjach w Grecji:

Spotkaliśmy się, kiedy byliście turbo zakochani i zrobił na mnie magiczne wrażenie, jako Twój opiekun! Umówmy się, że to ostatnia medialna rozmowa na ten temat. Wiem, że pan ogląda. zwrócił się Kuba Wojewódzki do Macieja

Agnieszka Kaczorowska zgodziła się na to, przyznając otwarcie:

Rozstaliśmy się, układamy sobie to nową rzeczywistość i nie wiem w jaki sposób to przeniknęło do mediów, natomiast nie jest to pomocne, cała ta sytuacja wymaga spokoju ze względu na dziewczynki, które są małe, które bardzo kochamy, które potrzebują wsparcia i spokoju rodzinnego. Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne tłumaczy Agnieszka.

Co ciekawe, na ten fragment zareagował sam Maciej Pela, wywołany do tablicy. Tancerz zaznaczył, że umowy z chęcią dotrzyma, jeśli i on dostanie szansę na publiczną wypowiedź w tej sprawie:

Drogi Panie @kuba_wojewodzki_official . Bardzo dziękuję za przemiłe słowa. Zapamiętałem Pana jako normalnego faceta, bardzo uprzejmego i błyskotliwego. Myślę, że tak jak Agnieszka miała szansę wypowiedzi medialnej w Pana programie, tak jak skorzystam z prawa głosu i wtedy z przyjemnością zwiążę się taką umową. Serdeczności. napisał Maciej Pela w komentarzach na Instagramie

Myślicie, że Kuba Wojewódzki zaprosi do programu byłego już partnera Agnieszki Kaczorowskiej? Widzowie są za:

Brawo panie Maćku! Dokładnie! Pan w takiej sytuacji też ma prawo się wypowiedzieć!

Tak, pan Maciej powinien również pojawić się w programie. Czekamy.

Odcinek z udziałem Agnieszki oraz Tomasza Włosoka już 5 listopada, we wtorek, o godzinie 22:35, w TVN. Będziecie oglądać?

