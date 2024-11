Zapowiedź Agnieszki Kaczorowskiej w show u Kuby Wojewódzkiego zaskoczyła wiele osób. Jeszcze parę tygodni temu aktorka udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu z Maciejem Pelą w programie "Mówię Wam" i nie była zbyt wylewana. Mateusz Hładki 12 października zapowiedział, że aktorka będzie jedną z uczestniczek nowego sezonu show "Królowa przetrwania", a następnie zapytał, czy Kaczorowska musi coś przetrwać. "Ja wiele rzeczy w życiu przetrwałam" - wyjawiła aktorka.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska podczas wizyty u Kuby Wojewódzkiego

Od kilku tygodni temat serialowej Bożenki z Klanu nie znika z języków. Fani spekulują, czy rozstanie z mężem to chwilowy kryzys, a może coś poważniejszego? Teraz Agnieszka Kaczorowska rozwiała wszelkie wątpliwości. Na kanapie u Kuby Wojewódzkiego pierwszy raz oficjalnie wyjawiła, że ona i jej mąż Maciej Pela, nie są już razem.

Spotkaliśmy się, kiedy byliście turbo zakochani i zrobił na mnie magiczne wrażenie, jako Twój opiekun! Umówmy się, że to ostatnia medialna rozmowa na ten temat. Wiem, że pan ogląda - powiedział Kuba Wojewódzki podczas show.

Rozstaliśmy się, układamy sobie to nową rzeczywistość i nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów, natomiast nie jest to pomocne, cała ta sytuacja wymaga spokoju ze względu na dziewczynki, które są małe, które bardzo kochamy, które potrzebują wsparcia i spokoju rodzinnego. Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne - powiedziała w programie Agnieszka Kaczorowska.

Zobacz także: Trudno uwierzyć jakie komentarze Maciej Pela polubił na temat swojej ex! Zobaczcie sami

TVN WBD/Wojciech Kurczewski (x-news)

Widzowie ostro komentują występ Agnieszki Kaczorowskiej u Wojewódzkiego

Po wizycie Agnieszki Kaczorowskiej w show u Kuby Wojewódzkiego w mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy. Były one skierowane nie tylko do Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, ale także do Kuby Wojewódzkiego. Fani zwrócili uwagę na rzekome faworyzowanie aktorki przez prowadzącego i danie jej taryfy ulgowej. Fani na oficjalnym Instagramie TVN-u pisali:

Jestem w szoku ze Pan Kuba jest tak murem za Panią Agnieszką. Zrobił z programu trochę taką kozetkę.

To jest pokaz szczytu umiejętności aktorskich Agnieszki. Głos jej się łamie, łzy w oczach, ale nadal upchnie w tym 'siłę i moc, bo przecież', po co pokazywać co trudne i brzydkie'. Zachodzę w głowę, jak można w niemalże jednym zdaniu mówić o 'ciszy' i 'nieuleganiu presji' a jednocześnie iść do publicznej telewizji obwieścić rozstanie u 'dziennikarza' o którym wiele można powiedzieć, ale na pewno nie to, że daje swoim gościom platformę do wypowiedzi. Co w sumie tylko pokazuje, jak zagubiona pani Agnieszka jest. W sumie należałoby jej współczuć, tylko o to trudno mijając czarno na białym, jaką obłudą karmi swoich odbiorców. Za odegranie roli perfekcyjnej żony, a następnie soon to be rozwódki pani Agnieszce należy się Oscar.

Czy ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszyscy się z niej śmieją?

Agnieszka recytowała z kartki wyuczone teksty. Zobaczcie sobie na profilu Peli. Dodatkowo Pela jawnie sugeruje, że Agnieszka jest winna rozstania i go zdradziła - piszą internauci.

Wielu osobom, które obejrzały show, nie podobało się także to, że Agnieszka Kaczorowska o rozwodzie mówiła z uśmiechem na twarzy i uznały to za grę aktorską. Sama Kaczorowska nie powiedziała złego słowa na ojca swoich dzieci, jednak internauci zauważyli, że w drugą stronę to nie działa, gdyż jak twierdzili, Maciej Pela na każdym kroku podtekstami sugeruje zdradę matce swoich dzieci.

Pod urywkami zamieszczonymi w mediach społecznościowych nie zabrakło osób, które uważały, że hejt, który spłynął na Agnieszkę Kaczorowską, jest nieuzasadniony.

Szczerze, nikt nie wie, jak to między nimi było. Wygląda na to, że to ona odeszła, może do kogoś, nie wiem. Ale nikt też nie wie, co ją do tego skłoniło, czy miała powody, i jak to naprawdę było w ich związku. Ale jedno jest pewne - zachowanie Peli w mediach społecznościowych- te ciągłe aluzje do jej tekstów w swoich relacjach, udawanie porzuconego męża, jedynej osoby, która skupia się na ich dzieciach, to totalna żenada… chłopie miej trochę godności i ogarnij się, bo pogrążasz siebie, a nie Agnieszkę!

Patrząc na to nagranie, wygląda na miłą, sympatyczną i piękną kobietę. Wszyscy piszą o jej zdradzie, ale nie widzę żadnych potwierdzonych informacji w necie, więc czekam na oficjalne informacje - czytamy w komentarzach.

Reklama

Życzymy dużo wytrwałości!