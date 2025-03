Tego można było się spodziewać - Kuba Wojewódzki w swoim stylu skomentował odpadnięcie Macieja Kurzajewskiego z "Tańca z Gwiazdami". Gwiazdor TVN wbił szpilę swojemu koledze ze świata show biznesu? Nie uwierzycie, co napisał o Kurzajewskim i programie tanecznym Polsatu.

Chociaż szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" dopiero co wystartowała, to z programem pożegnały się już trzy pary. Jako pierwsi z tanecznego show odpadli Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowała, którzy już w drugim odcinku usłyszeli gorzki werdykt. Wiadomość o odpadnięciu zszokowałam.in. taneczną partnerkę dziennikarza sportowego. Lenka Klimentova nie ukrywała żalu po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami", a po odcinku polały się łzy. Sam Kurzajewski podziękował za wyjątkową przygodę.

Dla mnie to był absolutnie wyjątkowy czas. Jestem szczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć, że mogłem doświadczyć tych tygodni spędzonych podczas treningów z Lenką, to jest fantastyczna osoba

Kuba Wojewódzki słynie z ostrego języka, a w swojej rubryce na łamach "Polityki" chętnie komentuje wydarzenia w show-biznesie. Teraz dziennikarz nie mógł przejść obojętnie obok informacji, że Maciej Kurzajewski jako pierwszy uczestnik szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" musiał pożegnać się z show. Kuba Wojewódzki w krótki, ale bardzo wymowny sposób podsumował decyzję widzów programu Polsatu.

Nie mniejszy szok. Pierwszym uczestnikiem ''Tańca z gwiazdami'', który pożegnał się z nową edycją, był Maciej Kurzajewski. Potwierdza się teoria, że to nie jest program o tańcu, tylko o ludziach

W ostatnim czasie Kuba Wojewódzki skomentował nie tylko odpadnięcie Macieja Kurzajewskiego z "Tańca z Gwiazdami", ale również zabrał głos w sprawie rozstania Sandry Kubickiej i jej męża. O tym, że związek pary to już przeszłość wszyscy dowiedzieli się na początku marca. Modelka wydała oświadczenie i stało się jasne - Sandra Kubicka i Baron rozstali się. Modelka zdradziła wówczas, że już w grudniu 2024 roku złożyła papiery rozwodowe.

(...) Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, by Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć.

Kuba Wojewódzki w swojej rubryce na łamach Polityki podsumował rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, a przy okazji wzbił szpilę muzykowi.

Szok i niedowierzanie. Sandra Kubicka rozwodzi się z Baronem. Prawie dokładnie w pierwszą rocznicę ślubu. Baron to ciekawy osobnik. Jeśli Bóg stworzył człowieka, to on jest końcówką kolekcji

napisał Kuba Wojewódzki.