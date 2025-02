Temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli został poruszony podczas charytatywnego show "Naga prawda czy naga Doda?", w którym Doda miała możliwość odpowiadać na trudne pytania. Podczas wydarzenia, które miało na celu wsparcie Fundacji Twarze Depresji, piosenkarka została zapytana o swoje podejście do rozstania znanej pary. Doda nie gryzła się w język i skomentowała temat w swoim stylu. Co miała do przekazania?

Doda podsumowała Kaczorowską i Pelę

Doda znana jest z tego, że mówi to, co myśli – bez cenzury i ogródek. Tym razem odniosła się do głośnego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Doda na wstępie przyznała, że rozstanie Kaczorowskiej i Peli strasznie się "ciągnie".

Ich to się ciągnie to rozstanie cały czas do dnia dzisiejszego, to jest coś niesamowitego - oznajmiła.

Następnie przyznała, że jeśli Agnieszka Kaczorowska przeżywa podobne trudności jak ona w przeszłości, to może jej jedynie współczuć. Wokalistka porównała swojego byłego partnera do pasożyta, którego trudniej pozbyć się niż tasiemca.

Powiem z mojej perspektywy, jeżeli Agnieszka ma to samo co ja, a ja mam po prostu wrażenie, że mój eks jest pasożytem, którego się trudniej pozbyć niż tasiemca (...) no to ja jej współczuję, zwłaszcza że mają dwójkę dzieci więc te dzieci wszystko to później będą oglądać - stwierdziła.

Gwiazda podkreśliła, że nie zna osobiście Kaczorowskiej ani Peli, ale uważa, że każdy ma prawo zakończyć związek, niezależnie od okoliczności.

Ja ani nie sympatyzuję z nią, ani z nim, nie znam ich w ogóle osobiście. Uważam, że każdy ma prawo odejść i rozstać się w związku, przestać być w kimś zakochanym z dnia na dzień nawet. Różne są przecież losy ludzkie - zauważyła.

Doda ostro o zdradach. "Uważam, że to jest niehonorowe"

Wokalistka otwarcie wyraziła swoje zdanie na temat zdrady i zakończenia związków. Podkreśliła, że dla niej kluczowa jest szczerość i otwarta komunikacja w relacjach.

Sama nie jestem absolutnie fanką rozwiązań zdrad. Uważam, że to jest niehonorowe, jeżeli kogoś nie chcesz, to mówisz komuś i wtedy idziesz do łóżka innego. Ja takie preferuję rozwiązania zawsze, po prostu mówię wprost, nawet jak jestem w relacji: Słuchaj przestaję cię kochać albo nie rób tak, bo po prostu pchasz mnie w ramiona kogoś innego. Mówię to zawsze wprost - oznajmiła.

Doda zwróciła również uwagę na nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w mediach w kontekście rozstań. Skrytykowała długotrwałą krytykę Kaczorowskiej, podkreślając:

Już siedem miesięcy przecież, to już jest męczące, no ile można po tej dziewczynie jechać. Żaden facet nigdy nie miał takiej prasy, który rozstał się, nie wiem, po 10 latach z żoną i zostawił dwójkę dzieci

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku, a już po kilku miesiącach znajomości postanowili wziąć ślub. Ich relacja od początku budziła zainteresowanie fanów, a wielu uważało ich za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Para doczekała się dwóch córek – Emilii i Gabrieli, które są dla nich oczkiem w głowie.

Wydawać by się mogło, że ich małżeństwo jest stabilne, jednak we wrześniu 2024 roku zdecydowali się na separację, co potwierdzili publicznie. Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy otwarcie mówiła o tym w programie Kuby Wojewódzkiego, natomiast Maciej Pela skomentował rozstanie w śniadaniówce "Dzień Dobry TVN". Decyzja pary odbiła się szerokim echem w mediach, a temat wciąż budzi duże zainteresowanie opinii publicznej.

