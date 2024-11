Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu udała się do programu Kuby Wojewódzkiego i potwierdziła, że rozstała się z mężem. Chwilę później do "Dzień Dobry TVN" udał się Maciej Pela i wyjawił, jak to wygląda z jego perspektywy. Teraz do "przepychanki" włączył się Kuba Wojewódzki, który zasugerował, że Maciej Pela okłamał widzów i fanów!

Reklama

Kuba Wojewódzki staje w obronie Agnieszki Kaczorowskiej!

Od kilku tygodni mówi się o powodach rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para przez długi czas nie zabierała głosu w sprawie, jednak mimo rzekomej umowy między małżonkami, że nie będą dzielić się swoją prywatnością z mediami, Agnieszka Kaczorowska poszła do programu Kuby Wojewódzkiego i wydała oficjalny komunikat, że rozstała się z mężem.

Rozstaliśmy się, układamy sobie to nową rzeczywistość i nie wiem w jaki sposób to przeniknęło do mediów, natomiast nie jest to pomocne, cała ta sytuacja wymaga spokoju ze względu na dziewczynki, które są małe, które bardzo kochamy, które potrzebują wsparcia i spokoju rodzinnego. Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne - mówiła Agnieszka.

Maciej Pela twierdził wówczas, że nie oglądał wywiadu swojej żony i Kuby Wojewódzkiego. Jednak niedługo myśląc również postanowił zabrać głos w sprawie rozstania i udał się do programu "Dzień Dobry TVN". Maciej Pela wyjawił, że nie spodziewał się tego rozstania, a już na pewno nie był gotowy na to, że Agnieszka Kaczorowska złamie ich umowę i pójdzie do telewizji, aby opowiedzieć o ich rozstaniu!

Byliśmy umówienie z Agnieszką, że nie idziemy do mediów rozmawiać, nie idziemy ogłaszać tego oficjalnie, dopóki sami nie poukładamy swoich spraw przede wszystkim między sobą. (...) Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tą umowę(...) Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków. - mówił Maciej Pela.

I gdy można by było stwierdzić, że sprawa rozstania Macieja i Agnieszki ucichła, to okazuje się, że niekoniecznie! Kuba Wojewódzki postanowił zająć stanowisko w sprawie i na łamach "polityki" wyjawił, że zaczyna rozumieć Agnieszkę i tym samym wbił szpilę Maciejowi Peli!

Agnieszka Kaczorowska przyznała w TVN, że bierze rozwód. Jej partner najpierw program skomentował, potem wyznał, że nie oglądał, by następnie ujawnić jej notatki z przygotowań do wizyty. Zaczynam ją rozumieć - powiedział ironicznie Kuba Wojewódzki.

Na szczęście Maciej Pela może liczyć na wsparcie swoich bliskich oraz swoich fanów, którzy są przekonani, że winną rozstania jest Agnieszka Kaczorowska!

Miejmy nadzieję, że zarówno Agnieszka, jak i Maciej już niedługo ułożą sobie życie na nowo.

Reklama

Zobacz także: Wojewódzki zaapelował do Kaczorowskiej na wizji, a Pelę pochwalił: "Wiem, że pan ogląda"